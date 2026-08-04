Tuli Acosta compartió un fuerte comunicado y reveló el verdadero vínculo que tiene con Luck Ra: "Facu es..."

Tuli Acosta decidió hablar a fondo sobre la polémica que se generó tras la separación entre Luck Ra y La Joaqui.

Luego de que Luck Ra y La Joaqui anunciaron su separación, el nombre de Tuli Acosta salió a la luz, ya que fue apuntada como la famosa tercera en discordia. Tras días de silencio, ella decidió compartir un comunicado donde habla del verdadero vínculo que tiene con el artista.

"No aclaré nada antes porque no lo creía necesario. Confiaba en que la palabra de Joaqui y Facu era más que suficiente", comenzó escribiendo en el comunicado que compartió en sus historias de Instagram.

Luego, agregó: "Pero como están usando mi nombre para contar una historia que jamás existió, quiero decir que Facu es uno de mis mejores amigos hace muchos años. Entre nosotros nunca pasó absolutamente nada ni nunca va a pasar, es una relación de amistad y siempre fue así".

El comunicado que compartió Tuli Acosta en redes sociales Tuli Acosta aclaró que Luck Ra es solo su amigo. Instagram / @tuli_acosta. "Joaqui es una mujer a la que admiro muchísimo y siempre va a tener todo mi respeto. Es un momento difícil para ella y no quiero que se la siga lastimando con versiones falsas", comentó en medio de los fuertes rumores que surgieron en los programas de espectáculos.