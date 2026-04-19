Acuerdo estratégico entre Milei y Netanyahu: Israel otorgará un crédito de US$150 millones a la Argentina

El Presidente Javier Milei y el Primer Ministro Benjamin Netanyahu sellaron una alianza que posiciona a la Argentina como referente regional de Israel.

En una jornada marcada por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, el Gobierno de la Argentina y el Estado de Israel alcanzaron acuerdos fundamentales en materia económica, comercial y de conectividad. Tras una reunión inicial entre cancilleres, según explicaron a MDZ, los ejes principales fueron ratificados en un encuentro al más alto nivel entre el presidente Javier Milei y el primer ministro Benjamin Netanyahu, destacando el rol estratégico de Argentina como puente de Israel con América Latina.

Inversiones y financiamiento: el rol de ASHRA Uno de los anuncios más significativos de la jornada fue la apertura de una línea de crédito por 150 millones de dólares a través de la aseguradora estatal israelí ASHRA. De acuerdo con la información que obtuvo el diario, los fondos estarán destinados exclusivamente a incentivar inversiones en Argentina, facilitando la llegada de capitales y tecnología de origen israelí.

En sintonía con esta medida, ambas delegaciones acordaron trabajar de forma conjunta con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo es desarrollar estructuras de inversión que permitan canalizar recursos de diversas instituciones estatales de Israel hacia proyectos productivos en suelo argentino.

Conectividad aérea: vuelos directos para 2026 En el plano de la infraestructura y el turismo, se confirmó el avance en la implementación de vuelos directos entre ambos países. La aerolínea El Al será la encargada de operar la ruta, contando con un esquema de subsidios por parte del Estado de Israel para garantizar la viabilidad del trayecto.

Carne argentina: más exportaciones al mercado israelí Durante la reunión de cancilleres, la agenda comercial puso el foco en el sector agroindustrial. Israel manifestó su interés en incrementar las importaciones de carne argentina, uno de los productos más valorados por los consumidores israelíes bajo los estándares de certificación kosher. Esta apertura representa una oportunidad clave para los exportadores locales, que buscan consolidar su presencia en mercados de alto poder adquisitivo.