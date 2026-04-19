Acuerdo estratégico entre Milei y Netanyahu: Israel otorgará un crédito de US$150 millones a la Argentina
El Presidente Javier Milei y el Primer Ministro Benjamin Netanyahu sellaron una alianza que posiciona a la Argentina como referente regional de Israel.
En una jornada marcada por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, el Gobierno de la Argentina y el Estado de Israel alcanzaron acuerdos fundamentales en materia económica, comercial y de conectividad. Tras una reunión inicial entre cancilleres, según explicaron a MDZ, los ejes principales fueron ratificados en un encuentro al más alto nivel entre el presidente Javier Milei y el primer ministro Benjamin Netanyahu, destacando el rol estratégico de Argentina como puente de Israel con América Latina.
Inversiones y financiamiento: el rol de ASHRA
Uno de los anuncios más significativos de la jornada fue la apertura de una línea de crédito por 150 millones de dólares a través de la aseguradora estatal israelí ASHRA. De acuerdo con la información que obtuvo el diario, los fondos estarán destinados exclusivamente a incentivar inversiones en Argentina, facilitando la llegada de capitales y tecnología de origen israelí.
En sintonía con esta medida, ambas delegaciones acordaron trabajar de forma conjunta con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo es desarrollar estructuras de inversión que permitan canalizar recursos de diversas instituciones estatales de Israel hacia proyectos productivos en suelo argentino.
Conectividad aérea: vuelos directos para 2026
En el plano de la infraestructura y el turismo, se confirmó el avance en la implementación de vuelos directos entre ambos países. La aerolínea El Al será la encargada de operar la ruta, contando con un esquema de subsidios por parte del Estado de Israel para garantizar la viabilidad del trayecto.
Carne argentina: más exportaciones al mercado israelí
Durante la reunión de cancilleres, la agenda comercial puso el foco en el sector agroindustrial. Israel manifestó su interés en incrementar las importaciones de carne argentina, uno de los productos más valorados por los consumidores israelíes bajo los estándares de certificación kosher. Esta apertura representa una oportunidad clave para los exportadores locales, que buscan consolidar su presencia en mercados de alto poder adquisitivo.
El encuentro no solo reforzó los lazos diplomáticos, sino que sentó las bases para una cooperación tecnológica y comercial a largo plazo, consolidando a la administración de Javier Milei como el principal aliado político de Israel en la región.
Los "Acuerdos de Isaac": un frente regional contra el terrorismo
El punto más ambicioso de la reunión fue el lanzamiento de los “Acuerdos de Isaac”. Esta iniciativa busca nuclear a los países de América Latina con afinidad ideológica para coordinar esfuerzos en tres frentes críticos:
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Lucha contra el terrorismo internacional.
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Combate al narcotráfico y el crimen organizado.
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Erradicación del antisemitismo en la región.
Bajo este esquema, la Argentina asumirá un papel de liderazgo, funcionando como el nexo operativo y político entre las agencias de seguridad israelíes y los gobiernos latinoamericanos alineados con este eje.