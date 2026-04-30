La CIDH "monitorea" el cierre de la sala de prensa en Casa Rosada y le pedirá explicaciones al Gobierno

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó sobre el “deterioro en las condiciones para el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión” en la Argentina y ahora le reclamará explicaciones al Gobierno por el cierre de la sala de periodistas en Casa Rosada.

Edgar Stuardo Ralón Orellana , presidente de la CIDH y relator para la Argentina, manifestó “retrocesos significativos, como limitaciones al trabajo de periodistas acreditados en la casa de gobierno”.

“Diría que en la Argentina se puede opinar, pero hay denuncias de que los estándares sobre que no haya estigmatización y que no hayan reproches que favorezcan el espacio cívico están pasando por un momento complejo“, explicó Ralón Orellana, en diálogo con La Nación.

La entidad, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), presentó un informe sobre la calidad de la libertad de expresión en la región. En ese sentido, el dirigente dijo: “No puedo decir que no existe posibilidad de manifestar o libertad de expresión, pero están pasando por un desafío que el capítulo de Argentina lo menciona”.

Sobre el cierre de la sala de periodistas y la denuncia por espionaje realizado por Presidencia, respondió: “Estamos al tanto porque nos llega información. Nosotros hacemos una labor de monitoreo en toda la región y eso incluye a la Argentina. Hay un estándar de rendición de cuentas, de transparencia de acceso a la información. Y son obligaciones que los Estados deben cumplir”.

El pedido de informes y el contraste oficial frente a las denuncias

“De estos hechos tomamos nota y normalmente lo que hacemos es pedir mediante una nota oficial información al Estado. En este caso, todavía no tenemos esta información. Así que, más que adelantar criterio, le digo que la Comisión está enterada, monitorea y toma un curso de acción. Y cuando se dan situaciones de este tipo, lo que se hace es contrastar la información de la denuncia con la información oficial”, agregó Ralón Orellana.

“Nosotros internamente ya hemos analizado el tema y estaremos tomando una decisión. Recuerde que las decisiones son en el Pleno y si no se ha comunicado algo oficial al Estado argentino, mal haría yo con comentar algo acá en esta entrevista”, aclaró.

Pese a las denuncias por presunto avasallamiento de Javier Milei contra el periodismo, que monitorea la organización, el referente de la CIDH señaló: “Todos los países -que incluyen a la Argentina- que están en el capítulo 4A no tienen un cierre total del espacio cívico ni de la circulación de ideas como sí lo tienen Cuba, Nicaragua y Venezuela”.