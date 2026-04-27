Javier Milei criticó el descargo de Luciana Geuna y propuso suspender el contacto con los periodistas: "Solo por X"

“Hace un par de semanas tuve una idea para que Nacho (Salerno), que tiene 23 años y hace dos años que está acreditado en la Casa Rosada y trabaja rigurosa y responsablemente, cuente la interna política de una manera más visual, relatándola desde los pasillos de uso común de la Rosada. Era un informe que buscaba ser atractivo pero, digamos, inocente. Sin denuncias ni mucho menos imágenes prohibidas o tomadas en lugares no permitidos”, aseguró la conductora.

“A pesar de todos nuestros recaudos, el informe se prestó a confusiones. Lo sentimos. Creo profundamente en el aprendizaje que dejan estas situaciones", destacó la comunicadora, quien cuestionó la decisión del Gobierno de quitar las acreditaciones a los periodistas de Casa Rosada: “Hoy la sala de prensa de la Casa Rosada está cerrada. Y es gravísimo. Y no hay ningún argumento que pueda sostener que es una decisión vinculada a ese informe, a nosotros o a este programa. Es una decisión política que nos interpela a todos los que creemos profundamente en la libertad de expresión y en la democracia”.

El mandatario no tardó en reaccionar, y sostuvo su postura de mantener cerrada la sala de periodistas en Balcarce 50, mediante sus redes sociales. Como es habitual, el libertario le dio RT a varios posteos: “Los argentinos no necesitan una "sala de prensa" en Casa Rosada, Luciana Geuna, y mucho menos que un grupo de periodistas ensobrados vayan allí a hacer preguntas estúpidas a un vocero o a funcionarios”.

image El retuit de Javier Milei

En ese sentido, se mostró de acuerdo con que no haya más conferencias de prensa y solo se comunique por la red social X: “De ahora en adelante, el Gobierno debería comunicar hechos y/o detalles de su agenda ÚNICAMENTE a través de una cuenta en X. ¡Eso basta y sobra! De hecho, muchos funcionarios ya lo vienen haciendo con el Resumen Semanal, pero es obvio que a todos ustedes solo les interesa el chisme, y ver cómo poder voltear al Gobierno”.

“Ni siquiera saliste a pedir disculpas, solo a hacerte la víctima. Rezá para que la justicia no te mande presa, debería hacerlo por semejante delito. ¡El que las hace las paga! Ustedes mismos han demostrado que Javier Milei siempre tuvo razón: no son periodistas, son basuras humanas”, agregó.

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“Geuna, si hubiera censura ya estarías en cana por haber grabado sin autorización en la Casa Rosada. Le quisieron mojar la oreja al gobierno y después no se bancaron las consecuencias. Ahora tus colegas no pueden entrar a la Rosada por culpa del informe pelotudo que hicieron”, decía otro de los mensajes que viralizó el jefe de Estado.