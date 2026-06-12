Otro Rosatti en la Justicia: Javier Milei designó juez federal al hijo del presidente de la Corte

El Gobierno oficializó la designación de Emilio Rosatti como juez federal de juicio en Santa Fe. El nombramiento, junto al de otros dos magistrados, llega tras la aprobación de 74 pliegos judiciales en el Senado.

El Gobierno oficializó este viernes la designación de Emilio Rosatti, quien es hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, como juez del Juzgado Federal de Juicio de Santa Fe, mientras que además nombró a otros dos magistrados para la misma provincia.

“Nómbrase juez del Juzgado Federal de Juicio de Santa Fe, provincia de Santa Fe, al doctor Emilio Rosatti”, señaló el Decreto 445/2026 publicado en el Boletín Oficial firmado por el presidente Javier Milei y por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.

Según se informó, la trayectoria de Rosatti comenzó en 2007 cuando fue auxiliar en el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe y luego pasó progresivamente por distintas funciones, ya que, fue: escribiente, prosecretario y secretario electoral en ese mismo tribunal.

Además, a través del Decreto 447/2026 se informó que el juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela de la provincia de Santa Fe será el doctor Santiago Joaquín Saux y en el Decreto 446/2026 se indicó que se designó al doctor Walter Alberto Rodríguez como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Santa Fe.

Según se informó, las tres designaciones se concretaron después que el Senado aprobó un paquete de 74 pliegos judiciales durante una sesión que se llevó a cabo la semana pasada.