Promociones y "tarifas razonables": cómo serán los peajes en las rutas de Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo dio detalles este martes respecto a la implementación a futuro de peajes en las rutas que se están arreglando en Mendoza con fondos del resarcimiento por los perjuicios de la promoción industrial.

En declaraciones en Junín luego de una entrega de viviendas, el mandatario aclaró en primer lugar que la implementación del sistema y el cobro a los automovilistas no comenzará hasta que las obras estén completamente finalizadas; y adelantó que el esquema contemplará "beneficios" para los usuarios frecuentes y un tratamiento "diferencial" para el transporte de cargas.

La definición llega en medio de una fuerte inversión con parte de los U$S 1.023 millones que tiene disponible el Estado mendocino en la reparación y mantenimiento de distintos tramos de rutas provinciales y nacionales en territorio mendocino.

Desde el Gobierno remarcaron que buscan obtener un "repago" de las obras, y estas iniciativas de obras viales tendrán su recaudación mediante el cobro de peajes, cuyos recursos también se utilizarán para evitar el deterioro de los caminos.

En rutas, se espera la instalación de peajes en el Acceso Este (ruta provincial 22), Acceso Sur (ruta nacional 40), doble vía del Este, ruta nacional 143, ruta 171, ruta 153 y la ruta Panamericana (ruta 82). Esta última fue financiada mediante un crédito del BID, pero una vez que termine la obra se retomará el peaje que se instaló hace años en el túnel de Cacheuta-Potrerillos.

Alf Ponce/MDZ

Según explicó Cornejo, una vez finalizadas las obras, las tarifas estarán orientadas principalmente al mantenimiento de la infraestructura vial. “Va a ser para el mantenimiento de las rutas, es lo que debería haberse hecho siempre si no nos hubiesen deteriorado como se han deteriorado durante todos estos años”, afirmó.

Promociones y tarifas diferenciales en los peajes

El gobernador también anticipó que el esquema tendrá características similares a las que hoy existen en el transporte público (para los viajeros frecuentes). En ese sentido, señaló que los conductores que utilicen las rutas con frecuencia pagarán valores menores que quienes las transiten de manera ocasional.

“Va a ser razonable, con promociones, como es el sistema de transporte público, donde el que viaja frecuentemente tiene tarifas infinitamente más bajas que el que viaja de vez en cuando”, explicó. Y agregó que se trata de un “criterio de movilidad urbana más razonable para la gente”.

Aunque evitó brindar detalles sobre los montos o modalidades de cobro -se especula que será free flow para aquellos con alto tránsito-, Cornejo indicó que la Provincia trabaja en el diseño final del sistema y que será presentado cuando esté completamente definido.

Evitar el deterioro y controlar la carga pesada

Otro de los aspectos sobre los que hizo hincapié fue el impacto del transporte pesado sobre la infraestructura vial. El mandatario sostuvo que los camiones son los principales responsables del deterioro de las rutas y adelantó que se implementará un sistema de balanzas para controlar las cargas y establecer criterios de pago acordes al uso de la red vial.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

“Sabemos que la carga pesada es la que más deteriora las rutas y también va a haber un sistema de balanzas para poder ver quién paga más en materia de cargas”, señaló.