Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio refuerzan su bloque y llevan nuevos reclamos a Milei
Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos estrenarán una base operativa y sellarán entendimientos sobre producción, energía y gestión pública.
Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio encabezarán una cumbre en San Francisco para darle mayor volumen a la región Centro. La reunión entre los tres gobernadores servirá para inaugurar una sede estable, cambiar la conducción temporal del espacio y firmar acuerdos entre las tres administraciones. Los mandatarios también aprovecharán la jornada para insistir ante Javier Milei con una serie de demandas pendientes.
Los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos abrirán las nuevas oficinas del bloque en el edificio donde funcionaba el Banco de Córdoba, dentro del Centro Cívico. La agenda oficial tendrá un corte de cintas y una visita por las instalaciones que serán destinadas a sostener las tareas administrativas de la Región Centro durante todo el año.
Entre Ríos recibirá la presidencia que Córdoba ejerció hasta esta instancia. Rogelio Frigerio asumirá ese lugar y tendrá a su cargo la coordinación política del bloque durante el próximo período. El recambio buscará darle continuidad a los compromisos asumidos por las tres provincias. La gestión entrerriana también deberá acompañar la ejecución de los convenios que quedarán bajo análisis durante la cumbre.
Un tablero propio frente a Casa Rosada
Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos acordarán requisitos comunes para autorizar a quienes trabajan con máquinas destinadas a aplicar productos fitosanitarios y con drones. Los registros de empresas y asociaciones también podrán compartir información entre las tres jurisdicciones y pondrán el foco en la infraestructura relacionada con la actividad económica regional, en particular: el corredor de biomovilidad y los gasoductos.
A su vez, las áreas de Protección Civil coordinarán acciones frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño. Los organismos que siguen las lluvias, los ríos y las condiciones meteorológicas intercambiarán información para mejorar las alertas. San Francisco, Esperanza y Nogoyá firmarán un convenio vinculado con la actividad lechera.
Los funcionarios estudiarán el posible impacto del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur sobre las empresas de la Región Centro. Por su parte, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro pedirán una baja sostenida de las retenciones que paga el campo. Los mandatarios sostienen que el Gobierno nacional debe priorizar el empleo y la producción, moción que Rogelio Frigerio respaldará, tal como lo expresó públicamente en la Rural.