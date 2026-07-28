Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio refuerzan su bloque y llevan nuevos reclamos a Milei

Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio encabezarán una cumbre en San Francisco para darle mayor volumen a la región Centro. La reunión entre los tres gobernadores servirá para inaugurar una sede estable, cambiar la conducción temporal del espacio y firmar acuerdos entre las tres administraciones. Los mandatarios también aprovecharán la jornada para insistir ante Javier Milei con una serie de demandas pendientes.

Los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos abrirán las nuevas oficinas del bloque en el edificio donde funcionaba el Banco de Córdoba, dentro del Centro Cívico. La agenda oficial tendrá un corte de cintas y una visita por las instalaciones que serán destinadas a sostener las tareas administrativas de la Región Centro durante todo el año.

Entre Ríos recibirá la presidencia que Córdoba ejerció hasta esta instancia. Rogelio Frigerio asumirá ese lugar y tendrá a su cargo la coordinación política del bloque durante el próximo período. El recambio buscará darle continuidad a los compromisos asumidos por las tres provincias. La gestión entrerriana también deberá acompañar la ejecución de los convenios que quedarán bajo análisis durante la cumbre.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en su participación del AmCham Summit 2026. Juan Mateo Aberastain Un tablero propio frente a Casa Rosada Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos acordarán requisitos comunes para autorizar a quienes trabajan con máquinas destinadas a aplicar productos fitosanitarios y con drones. Los registros de empresas y asociaciones también podrán compartir información entre las tres jurisdicciones y pondrán el foco en la infraestructura relacionada con la actividad económica regional, en particular: el corredor de biomovilidad y los gasoductos.

A su vez, las áreas de Protección Civil coordinarán acciones frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño. Los organismos que siguen las lluvias, los ríos y las condiciones meteorológicas intercambiarán información para mejorar las alertas. San Francisco, Esperanza y Nogoyá firmarán un convenio vinculado con la actividad lechera.