La impactante revelación de Pierre Gasly sobre el nuevo Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1

El piloto francés valoró su primera experiencia completa en condiciones secas con el A526 y reflexionó sobre un auto que considera “muy diferente”.

Alpine continúa avanzando en el desarrollo del A526 en los ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona, en un contexto marcado por el nuevo reglamento técnico y la incorporación de la unidad de potencia Mercedes. En ese proceso, Pierre Gasly compartió sus primeras sensaciones tras completar una jornada completa de trabajo con el nuevo monoplaza.

Durante la actividad, Franco Colapinto estuvo al volante por la mañana y sumó 58 vueltas, mientras que Gasly tomó el relevo por la tarde y acumuló otras 67, en lo que fue una sesión clave para seguir recopilando datos y afinar la puesta a punto. Para el francés, además, significó su primer rodaje en condiciones completamente secas con el A526.

“Fue la primera vez que rodé en seco con este coche, así que estuvo bien tomar ritmo, hacer buenas pruebas y entender mejor. Es un buen comienzo y tengo muchas ganas de pasar otro día en el coche”, señaló tras bajarse del auto.

pierre gasly Gasly habló del nuevo Alpine y del reto que plantea el reglamento 2026. X @alpineclub_esp La revelación de Pierre Gasly: "No se puede comparar con otra cosa" Con la mirada puesta en la temporada 2026, Gasly reconoció que el nuevo Alpine presenta características muy diferentes a las que conoció a lo largo de su carrera. “Debo decir que muchas cosas son diferentes de lo que he conocido durante toda mi carrera en la Fórmula 1”, explicó. “Hay bastantes procedimientos, de reseteo, que no se pueden comparar realmente con otra cosa. Ningún otro coche que haya conducido en el pasado sería una comparación justa. Claramente es un coche que llevará tiempo para que todos nos adaptemos, para comprenderlo plenamente y dominarlo. Es un bonito desafío por delante”.

Las sensaciones de Pierre Gasly tras subirse al A526 en Barcelona Las sensaciones de Pierre Gasly tras subirse al A526 en Barcelona En ese contexto, el francés subrayó la importancia de sumar kilómetros en pista para acelerar el proceso de aprendizaje. “Me gusta hacer la mayor cantidad de vueltas posible. Logramos hacer más de 60, y espero poder hacer 100 vueltas la próxima vez. Cuanto más rodamos, más aprendemos sobre el motor, sobre el coche, sobre los reglajes. Ese será el objetivo principal”.