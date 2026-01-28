Gasly salió a pista y Alpine cerró una sólida jornada en Barcelona: cómo terminó Colapinto

El tercer día del shakedown de pretemporada de la Fórmula 1 mostró un notable aumento en la actividad en el Circuito de Barcelona -Cataluña, donde Alpine volvió a destacarse con una jornada completa de trabajo repartida entre Franco Colapinto y Pierre Gasly .

Seis de los once equipos habilitados salieron a pista, entre ellos McLaren, que había quedado al margen de los dos primeros días y ahora planea girar sin interrupciones hasta el cierre del viernes. Cada escudería cuenta con un máximo de tres jornadas de pruebas durante esta etapa.

En un contexto en el que los registros de vuelta todavía no son determinantes, Alpine apuntó a la regularidad y a la acumulación de kilómetros, con ambos pilotos completando un programa sin sobresaltos y manteniéndose dentro del grupo de punta en la tabla general.

Franco Colapinto fue el primero en subirse al A526 y completó 56 vueltas durante la mañana, con un mejor tiempo de 1m19s150, que lo ubicó segundo en la primera parte y cuarto en la clasificación del día, confirmando su buen ritmo en el proceso de adaptación al monoplaza.

Franco Colapinto lideró gran parte de la mañana y terminó escolta en los ensayos matutinos de F1 en Barcelona.

Luego, Pierre Gasly tomó el relevo en el turno vespertino y sumó otras 52 vueltas, cerrando su labor con un registro de 1m20s413. La producción conjunta le permitió a Alpine completar más de un centenar de giros y avanzar en la puesta a punto del auto.

colapinto gasly Franco Colapinto observa a su compañero de equipo, Pierre Gasly, durante una nueva jornada positiva para Alpine. X @Corazondef1

Ambos pilotos se mantuvieron cerca de los referentes de la jornada, con Colapinto por delante de varios nombres fuertes y Gasly consolidando un plan de trabajo centrado en la fiabilidad.

Dominio de Mercedes

Mercedes fue la escudería más activa del día, con 183 vueltas acumuladas entre George Russell y Andrea Kimi Antonelli. El joven italiano firmó el mejor tiempo no oficial de la semana, con 1m17s362, mientras que su compañero quedó a escasa diferencia tras girar mayormente con el compuesto más duro de Pirelli.

Lando Norris ubicó al McLaren en el tercer lugar en su estreno en estos ensayos, por delante de Colapinto, en una tabla que mostró tiempos apretados y un pelotón compacto detrás de los autos alemanes.

La jornada también tuvo interrupciones por inconvenientes técnicos en los autos de Arvid Lindblad (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas) y Nico Hülkenberg (Audi), una señal de alerta especialmente para la marca alemana, que atraviesa sus primeras pruebas como proveedor de unidades de potencia.

De cara a los dos últimos días en Barcelona, Alpine, Audi, Haas, Mercedes, Racing Bulls y Red Bull ya completaron dos jornadas y deberán optar por girar el jueves o el viernes. En tanto, Cadillac, Ferrari y McLaren podrán rodar ambas fechas, mientras que Aston Martin espera estrenar su AMR26 y Williams no participó de esta semana de ensayos.

Tiempos no oficiales – jornada completa