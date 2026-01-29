Franco Colapinto vs. Pierre Gasly: cómo fue el primer "mano a mano" de Alpine en 2026

Franco Colapinto vivió una jornada más que positiva en la mitad de las pruebas de la Fórmula 1 en el circuito de Barcelona-Cataluña. El argentino fue la referencia interna de Alpine y terminó por delante de Pierre Gasly , consolidando un miércoles ideal en el trazado de Montmeló.

La tercera jornada de ensayos tuvo a la escudería francesa con ambos autos girando en buenos tiempos , ratificando la tendencia positiva mostrada desde el inicio de la semana. En ese contexto, Colapinto logró destacarse en los relojes y se impuso por poco más de una décima sobre su compañero de equipo.

Luego de no salir a pista el martes por las condiciones climáticas, Alpine volvió al ruedo en su penúltimo día de actividad y encontró regularidad, ritmo y consistencia, aspectos que reforzaron el optimismo dentro del box.

El piloto de Pilar fue el encargado de abrir la acción durante la tanda matinal y completó 58 vueltas al circuito catalán . Su mejor registro fue de 1:19.150, que lo dejó como escolta de George Russell y lo posicionó como uno de los nombres destacados del día.

Además de su rendimiento en simulación de vuelta rápida, Colapinto se mostró sólido en tandas largas, un aspecto clave para el análisis de degradación de neumáticos y comportamiento general del A526 en ritmo de carrera.

alpine1 Franco Colapinto lideró gran parte de la mañana y terminó escolta en los ensayos matutinos de la F1 en Barcelona. Instagram @alpinef1team

Gasly cerró la jornada con un trabajo consistente

Por la tarde, Pierre Gasly tomó la posta y sumó 65 giros con el mismo monoplaza. El francés marcó un mejor tiempo de 1:19.297, lo que le permitió finalizar quinto en la general, a 147 milésimas de su compañero argentino.

Si bien quedó detrás de Colapinto en los relojes, Gasly valoró especialmente la continuidad en pista tras haber rodado en condiciones de lluvia la semana pasada, lo que le permitió profundizar su adaptación al nuevo paquete técnico de Alpine.

La mirada técnica de Alpine sobre el A526

En la previa a la actividad, el jefe técnico del equipo, David Sánchez, explicó cuál fue la filosofía detrás del desarrollo del auto: "Durante el desarrollo, pusimos mucho énfasis en la manejabilidad. Queremos ofrecer a los pilotos un coche bien equilibrado. Esta es una decisión deliberada, aunque las cifras a simple vista a veces puedan parecer menos impresionantes”.

Y agregó: “En teoría, un valor alto de carga aerodinámica podría prometer un buen tiempo de vuelta. Pero a la larga es inútil. Quizás puedas aprovecharlo para una sola vuelta en la clasificación, pero no para una carrera. Además, los neumáticos se degradarán muy rápidamente y el piloto perderá confianza".

Qué dijo Gasly tras las pruebas de este miércoles

Sánchez también destacó el trabajo de ambos pilotos: "Franco continuó en el coche esta mañana tras su primer día en la A526 el lunes. Esto era para darle a Franco algo de consistencia después de que algunas de sus vueltas se vieran reducidas a principios de semana, así que le vino bien tener una sesión matutina sólida con muchas vueltas. Pierre estuvo en el coche por la tarde mientras seguía familiarizándose con él. Después de un día lluvioso en Silverstone la semana pasada, a Pierre le vino bien rodar en seco en buenas condiciones y ahora tiene una buena sensación con el nuevo paquete, lo que le será útil mientras se prepara para un día completo en el coche la próxima vez. Con la vista puesta en el radar meteorológico, mañana por la mañana decidiremos cuándo será nuestra próxima salida. Esperamos continuar con el arduo trabajo y el desarrollo de este proyecto de 2026".

Por su parte, Gasly expresó: "Fue un placer volver a pilotar esta tarde y familiarizarnos con el nuevo coche. Como equipo, completamos 125 vueltas hoy, lo que representa un día de trabajo sólido entre Franco y yo, ya que seguimos trabajando duro juntos y seguimos comprendiendo nuestro nuevo paquete. Por mi parte, dimos 67 vueltas por la tarde en condiciones agradables y secas, lo que sin duda marca una gran diferencia con respecto a pilotar sobre mojado en Silverstone la semana pasada. Nos llevará tiempo adaptarnos a esta generación de coches; sin duda son muy diferentes. Es un buen reto y espero que continúe la próxima vez que nos subamos al coche. Dependerá del tiempo si corremos mañana o el viernes".