Franco Colapinto se destacó otra vez con Alpine y terminó segundo, superando a Norris

La Fórmula 1 cerró su tercera jornada matutina de los test de pretemporada en el Circuito de Barcelona-Cataluña con una actuación destacada de Franco Colapinto, quien fue protagonista con Alpine y terminó en la segunda posición, luego de liderar durante gran parte de la tanda.

En lo que fue su segunda jornada de ensayos en territorio español, el piloto argentino marcó un mejor registro de 1m19s150 tras completar 56 giros, y quedó a 1s570 milésimas del tiempo más veloz de la mañana, en una sesión que tuvo mayor actividad luego de la lluvia que había condicionado el trabajo del martes.

Colapinto volvió a ponerse al volante del A526 y confirmó el buen arranque, con un rendimiento consistente que lo mantuvo durante largos pasajes en lo más alto de la clasificación, antes de ser superado en los minutos finales.

colapinto Franco Colapinto completó 56 vueltas en el Circuito de Barcelona-Cataluña. Instagram @alpinef1team Russell marcó el ritmo en una jornada intensa El mejor tiempo del día quedó en manos de George Russell, quien fue el más rápido con un registro de 1:17.580 al mando del Mercedes, además de completar un total de 92 vueltas en el trazado catalán, la mayor cantidad de la sesión.

Por detrás de Colapinto, Lando Norris finalizó tercero con una marca de 1:19.672, seguido por Arvid Lindblad, Oliver Bearman y Nico Hülkenberg, quien apenas pudo girar cinco veces debido a un inconveniente técnico en su Audi.