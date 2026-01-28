Franco Colapinto se destacó otra vez con Alpine y terminó segundo, superando a Norris
Franco Colapinto volvió a mostrar un rendimiento competitivo en la tercera jornada matutina de pruebas, donde dominó gran parte de la sesión y cerró segundo.
La Fórmula 1 cerró su tercera jornada matutina de los test de pretemporada en el Circuito de Barcelona-Cataluña con una actuación destacada de Franco Colapinto, quien fue protagonista con Alpine y terminó en la segunda posición, luego de liderar durante gran parte de la tanda.
En lo que fue su segunda jornada de ensayos en territorio español, el piloto argentino marcó un mejor registro de 1m19s150 tras completar 56 giros, y quedó a 1s570 milésimas del tiempo más veloz de la mañana, en una sesión que tuvo mayor actividad luego de la lluvia que había condicionado el trabajo del martes.
Colapinto volvió a ponerse al volante del A526 y confirmó el buen arranque, con un rendimiento consistente que lo mantuvo durante largos pasajes en lo más alto de la clasificación, antes de ser superado en los minutos finales.
Russell marcó el ritmo en una jornada intensa
El mejor tiempo del día quedó en manos de George Russell, quien fue el más rápido con un registro de 1:17.580 al mando del Mercedes, además de completar un total de 92 vueltas en el trazado catalán, la mayor cantidad de la sesión.
Por detrás de Colapinto, Lando Norris finalizó tercero con una marca de 1:19.672, seguido por Arvid Lindblad, Oliver Bearman y Nico Hülkenberg, quien apenas pudo girar cinco veces debido a un inconveniente técnico en su Audi.
Ausencias destacadas y balance positivo para Alpine
Cabe señalar que Ferrari, Red Bull y Cadillac indicaron que no rodarían este miércoles. En el caso del equipo austríaco, la decisión estuvo vinculada al fuerte accidente de Isack Hadjar el martes y a que ya completaron dos de las tres jornadas permitidas. Además, Williams no participa de estos ensayos y Aston Martin comenzará recién este jueves.
Más allá de las ausencias, el balance para Alpine fue positivo, con Colapinto como referencia del equipo y una de las figuras de la mañana en Barcelona, consolidando su adaptación al monoplaza y reforzando las expectativas de cara al inicio de la temporada.
Tiempos no oficiales – Sesión matinal
- George Russell (Mercedes) – 92 vueltas – 1'17"580
- Franco Colapinto (Alpine) – 56 vueltas – 1'19"150
- Lando Norris (McLaren) – 33 vueltas – 1'19"672
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 61 vueltas – 1'20"714
- Oliver Bearman (Haas) – 21 vueltas – 1'20"840
- Nico Hülkenberg (Audi) – 5 vueltas – Sin tiempo registrado