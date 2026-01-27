Un fuerte accidente de Red Bull marcó la segunda jornada de los test de F1 en Barcelona
Isack Hadjkar, piloto francés de Red Bull, se accidentó en la última hora de actividad, en una jornada marcada por la lluvia y la escasa presencia de equipos en pista.
El accidente del francés Isack Hadjar (Red Bull) fue el hecho más destacado de la segunda jornada de los test de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, una sesión condicionada por la lluvia y con actividad reducida, limitada a apenas dos equipos en pista.
El piloto de la escudería austríaca, que había sido el más rápido en la jornada inaugural, volvió a subirse al RB22 tras el receso del mediodía en un contexto complejo, con pista húmeda y precipitaciones intermitentes que complicaron el trabajo de puesta a punto.
A pesar de esas condiciones adversas, Hadjar logró completar varias vueltas con neumáticos intermedios y de lluvia, compartiendo la pista únicamente con Ferrari, en una sesión enfocada en la recolección de datos y pruebas de fiabilidad.
Fuerte accidente de Hadjar sobre el final
Sin embargo, en la parte final de la tanda, el francés perdió el control del monoplaza en la última curva del trazado y terminó impactando de espaldas contra la barrera Tecpro. El golpe provocó daños visibles en la suspensión y el alerón trasero del Red Bull.
Desde el equipo confirmaron que el piloto se encuentra "en buen estado físico", aunque el auto debió ser retirado, dando por finalizado su trabajo del día en los test de Barcelona.