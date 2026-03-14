"Inmanejable": la brutal sentencia de Max Verstappen tras la Sprint en China
El piloto neerlandés Max Verstappen no ocultó su frustración tras una carrera complicada en Shanghái.
Max Verstappen volvió a mostrar su malestar durante el Gran Premio de China de Fórmula 1. El neerlandés tuvo una carrera Sprint complicada en el circuito de Shanghái y terminó en la novena posición, sin sumar puntos y sin poder pelear por los puestos de adelante.
El inicio de la competencia fue determinante para su resultado final. En los primeros metros perdió terreno respecto de sus rivales y quedó relegado en el pelotón, una situación que condicionó toda su carrera en el sprint disputado a 19 vueltas.
Después de la prueba, el piloto de Red Bull se mostró visiblemente molesto con el comportamiento de su monoplaza y con la forma en que respondió el auto al momento de la largada.
Qué dijo Max Verstappen tras la Sprint en Shanghái
“No había poder. Largué el embrague y no había potencia, básicamente lo que Liam (Lawson) tenía en Australia”, explicó Verstappen al referirse a lo ocurrido en la salida. Ese inconveniente lo obligó a intentar recuperar posiciones durante el resto de la carrera, aunque nunca logró acercarse con claridad a la punta.
Más allá de la largada, el neerlandés también cuestionó el comportamiento general de su monoplaza, especialmente por el desgaste de los neumáticos durante la carrera corta. “Tuvimos que luchar desde atrás, pero de nuevo la degradación masiva. Para ser honestos, es inmanejable en este momento. No es muy bueno”, afirmó.
Las declaraciones del cuatro veces campeón del mundo se suman a las críticas que ya había manifestado desde el inicio de la temporada 2026, marcada por los cambios reglamentarios que modificaron el comportamiento de los autos y obligaron a los pilotos a adaptarse a una nueva forma de conducción.