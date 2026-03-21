¡Insólito! Max Verstappen había ganado en Nürburgring, pero un error de su equipo provocó su descalificación

Max Verstappen fue la gran noticia en el mundo del automovilismo por su impactante victoria en Nordschleife, pero luego se supo que le quitaron la victoria.

En un fin de semana con poca actividad en el automovilismo, el triunfo de Max Verstappen en la segunda fecha de la Nürburgring Langstrecken-Serie se llevó toda la atención. La carrera, disputada en el mítico Nordschleife, había tenido al neerlandés y sus compañeros como grandes protagonistas al mando de un Mercedes-AMG GT3, con una actuación que combinó ritmo, precisión y maniobras al límite.

El festejo tras la bandera a cuadros, con el auto zigzagueando y haciendo luces, parecía sellar una victoria inolvidable en el Infierno Verde. Sin embargo, horas después, los comisarios deportivos informaron la descalificación del vehículo por una irregularidad técnica, lo que dejó sin efecto el resultado obtenido en pista.

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pic.twitter.com/acCUr6d61t — Race+ (@racepluscom) March 21, 2026 De esta manera, lo que había sido una actuación brillante terminó empañada por un error del equipo, que transformó una consagración en una frustración inesperada en una de las competencias más exigentes del calendario.

El motivo por el cual descalificaron a Max Verstappen Durante la revisión posterior a la competencia, los comisarios detectaron que el equipo había utilizado siete juegos de neumáticos, cuando el reglamento de la Nürburgring Langstrecken-Serie establece un máximo de seis. La infracción fue clara y no dejó margen para apelaciones, por lo que Max Verstappen terminó siendo descalificado y perdió una victoria que había conseguido en pista.

Más allá del resultado, el neerlandés tomó la experiencia como parte de su preparación en el Nordschleife y ya enfoca su objetivo en las 24 Horas de Nürburgring, que se disputarán a mediados de mayo, donde buscará aprovechar todo el aprendizaje acumulado en este tipo de carreras de resistencia.