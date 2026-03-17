La furia de Verstappen con las reglas de la nueva F1 y la respuesta lapidaria de Toto Wolff: "Un espectáculo de terror"

La nueva era de la Fórmula 1 sigue sin terminar de convencer a Max Verstappen . El tetracampeón del mundo, que viene de abandonar el Gran Premio de China por un problema en el motor de su Red Bull, volvió a mostrarse furioso contra el Gran Circo por el reglamento de la temporada 2026.

"Es terrible. Si a alguien le gusta esto, no tiene ni idea de automovilismo. No hay nada de diversión, es como jugar a Mario Kart. Esto no son carreras”, comenzó el neerlandés. Y agregó: “Fijate cómo se corre: adelantás a alguien con el turbo, en la siguiente recta se te agota la batería y entonces él te adelanta de nuevo. No tiene ningún sentido. Es una broma”.

La gran queja es por el botón del “overtake”, ya que les da un boost a los pilotos a la hora de adelantar a sus rivales y esto fue comparado con el videojuego de la plataforma de Nintendo. “Como ya dije antes: esto no tiene nada que ver con las carreras. Y lo diría incluso si yo mismo estuviera ganando, porque me importa el producto que es el automovilismo", mencionó Súper Max.

"Creo que hablo en nombre de la mayoría de los pilotos. Por supuesto, algunos dirán que es fantástico, porque ganan carreras, lo cual es lógico. Si tenés una ventaja, ¿por qué ibas a renunciar a ella? Eso también lo entiendo. No soy tonto. Pero si lo miras desde la perspectiva del deporte, simplemente no está bien. Y si hablás con la mayoría de los pilotos, no es lo que nos gusta", cerró el piloto de Red Bull .

Al hacerse públicas estas declaraciones, quien salió a responderle a Max Verstappen fue Toto Wolff . El jefe de equipo de Mercedes , escudería que comenzó el año con dos triunfos y se perfila para ser el gran candidato a ganar todo , aseguró que las palabras del cuatro veces campeón del mundo responden más al difícil comienzo de campeonato que a verdaderos problemas con el reglamento.

"Max realmente está viviendo un espectáculo de terror. Cuando mirás las imágenes (de la cámara) abordo que tuvo en la clasificación del sábado, se ve que el auto es simplemente horrendo de conducir. Es obvio, pero no es lo mismo con muchos otros equipos", sentenció.

toto wolff Toto Wolff y una contundente respuesta a las declaraciones de Max Verstappen. Instagram @mercedesamgf1

"Si te sentás frente a un televisor o frente a una pantalla, incluso Max diría que en la de Shanghai fue una carrera interesante en la parte delantera. Desde una perspectiva de entretenimiento, creo que lo que vimos hoy entre Ferrari y Mercedes fue buena competición, muchos adelantamientos. Todos formamos parte de la Fórmula 1 cuando no había sobrepasos, literalmente. A veces somos demasiado nostálgicos sobre los viejos tiempos, pero creo que el producto hoy es bueno en sí mismo. También vimos bastante lucha en el pelotón del medio, y eso, creo, es lo positivo”, continuó.

"La clasificación a fondo sería agradable. Pero cuando mirás a los espectadores y la emoción que hay en vivo, los aplausos cuando hay adelantamientos, y también en las redes sociales, los aficionados más jóvenes, la gran mayoría en todos los grupos demográficos disfruta del deporte en este momento. Siempre podemos ver cómo mejorar. Pero en este momento, todos los indicadores dicen que a la gente le encanta. Hablé con Stefano (Domenicali, presidente de la F1) y él dice lo mismo. Creo que lo que para algunos no es lo más agradable es conducir el coche", concluyó el mandamás de Mercedes.