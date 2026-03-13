Verstappen explotó contra Pierre Gasly en la qualy para la Sprint y los comisarios tomaron una decisión

Sin embargo, la jornada no terminó con la bandera a cuadros para el francés. Tras finalizar la sesión, Gasly fue citado por los comisarios deportivos para explicar un episodio ocurrido durante la SQ2 que involucró a Max Verstappen , piloto de Red Bull.

La investigación se centró en una posible obstrucción durante una vuelta rápida del neerlandés. Según el reporte oficial, se trató de una "presunta infracción del Artículo B4.1.1 del Reglamento de la F1 de la FIA – El auto 10 presuntamente obstaculizó al auto 3 en la curva 14 a las 15:57".

El momento ocurrió cuando Verstappen se encontraba en plena vuelta rápida y se topó con el Alpine de Gasly en la salida de la última horquilla del trazado chino. La situación generó un inmediato reclamo del tricampeón del mundo a su equipo.

"¡Ese Alpine está en la línea de carrera a la salida de la última horquilla. ¡Es ridículo!", se quejó Verstappen a través de la radio mientras completaba su intento.

Verstappen explotó por radio contra Gasly en Shanghái Verstappen explotó por radio contra Gasly en Shanghái

El comunicado de los comisarios

Tras escuchar a ambos pilotos y revisar las evidencias disponibles, los comisarios analizaron telemetría, comunicaciones de radio, videos y cámaras a bordo antes de emitir su veredicto.

"Los Comisarios escucharon al piloto del coche 10 (Pierre Gasly), al piloto del coche 3 (Max Verstappen) y a los representantes del equipo, y revisaron la telemetría, la radio del equipo, las pruebas de video y cámara a bordo", señala el comunicado oficial.

El informe también detalla que Verstappen debió modificar levemente su trayectoria al encontrarse con el Alpine, aunque no llegó a perder la vuelta. "El auto 3 estaba en una vuelta rápida y se encontró con el auto 10 en lo que el piloto del auto 3 describió como su línea de carrera óptima en la salida de la curva 14. El coche 3 tuvo que doblar alrededor del coche 10, pero no levantó el pie del acelerador".

pierre gasly Pierre Gasly terminó séptimo en la clasificación sprint del Gran Premio de China. Instagram @pierregasly

Gasly explicó ante los comisarios que estaba al tanto de la llegada del Red Bull y que decidió mantenerse en la parte interna de la pista porque consideró que era la opción más segura en ese momento. Verstappen, por su parte, reconoció que el Alpine afectó su línea ideal, pero admitió que no se trató de una obstrucción determinante.

Qué resolvieron

Finalmente, los comisarios concluyeron: "Aunque los Comisarios consideraron que el piloto del coche 10 podría teóricamente haber tomado un tránsito diferente de la curva y permanecer a la derecha en la salida, dada la concesión por parte del piloto del coche 3 de que no fue impedido innecesariamente por el coche 10 en este caso, determinamos no tomar más medidas".

De esta manera, Gasly no recibió sanción y conservará el séptimo lugar obtenido en la clasificación sprint para la carrera corta del Gran Premio de China de Fórmula 1.