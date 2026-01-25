Todo lo que hay que saber sobre el shakedown de la Fórmula 1 en Barcelona: ¿se puede ver?

Con el receso invernal ya finalizado y varios equipos habiendo realizado días de rodaje iniciales o presentado sus nuevos diseños, la Fórmula 1 pone ahora la mirada en su siguiente gran hito: el shakedown de Barcelona . Se trata de una instancia clave dentro del calendario de preparación, ya que ofrece el primer contacto real de los monoplazas con la pista, más allá de los simuladores y túneles de viento. Aunque no busca tiempos rápidos ni rendimiento puro, sí es fundamental para validar sistemas y detectar posibles fallas tempranas.

Este evento se desarrollará entre el 26 y el 30 de enero, con un formato flexible que permite a cada escudería elegir tres de esos cinco días para salir a pista , de acuerdo con su planificación técnica y logística.

El shakedown es una prueba sin restricciones severas de kilometraje, a diferencia de los días promocionales, donde el límite es de 200 kilómetros con neumáticos especiales. En Barcelona , los equipos pueden rodar con mayor libertad para verificar que todas las piezas funcionen como se espera y que el auto, recién ensamblado, responda correctamente en condiciones reales.

Para quienes aún no hayan probado sus coches, esta será la primera oportunidad de evaluar motores , componentes aerodinámicos y sistemas electrónicos fuera del entorno virtual. En el caso de quienes ya realizaron un test previo, el enfoque estará puesto en afinar detalles y recopilar datos más precisos antes de las pruebas oficiales.

El shakedown comenzará el 26 de enero y se extenderá hasta el 30, aunque cada equipo solo podrá rodar tres jornadas. Esta modalidad permite acomodarse a la llegada de piezas nuevas, realizar ajustes intermedios o incluso esquivar jornadas de mal clima, optimizando así el tiempo efectivo en pista.

El evento será cerrado al público, ya que su objetivo principal es técnico. Sin embargo, habrá resúmenes diarios en video, entrevistas breves con pilotos y directores de equipo, además de contenido en redes sociales y cobertura complementaria en Formula1.com.

Cómo se conecta con las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin

Las pruebas oficiales de pretemporada comenzarán en Baréin en febrero, con dos bloques de tres días cada uno. La primera tanda arrancará el 11 de febrero, seguida por una segunda el 18, tras un breve receso.

Allí comenzará realmente la búsqueda de rendimiento, aunque es probable que algunos equipos lleven autos distintos a los vistos en Barcelona o introduzcan nuevas actualizaciones entre una sesión y otra. Incluso, no se descarta que ciertas escuderías reserven evoluciones importantes para el debut del campeonato en Australia, del 6 al 8 de marzo.

calendario f1 El calendario con los próximos eventos de la Fórmula 1, antes del inicio de la temporada. X @F1

La última hora de cada día de pruebas en Baréin se transmitirá en vivo, mientras que la segunda semana contará con cobertura completa minuto a minuto. Será entonces cuando empiece a definirse la jerarquía inicial de una temporada que promete cambios profundos y máxima incertidumbre desde el arranque.