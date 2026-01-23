Accidentada presentación de la nueva Ferrari para la F1 2026: el blooper que vivió Lewis Hamilton
Ferrari mostró en Fiorano su auto para la temporada 2026 y un incidente inesperado de Hamilton durante el evento se robó todas las miradas.
La escudería Ferrari de Fórmula 1 presentó el SF-26 con el que correrán el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton en este 2026. Será el 72° auto en la historia del equipo en la máxima competencia de automovilismo con el que buscarán romper la sequía de 18 años sin títulos.
Las principales novedades en el modelo son el predominio del típico color rojo de Ferrari, aunque este es mucho más claro con respecto al del 2025, y un mayor espacio para el blanco en la parte superior.
Te Podría Interesar
El SF-26 será el modelo con el que Ferrari intentará volver a lo más alto de la Fórmula 1 luego de casi dos décadas de sequía. Esto se debe a que la última vez que un piloto suyo salió campeón fue el finlandés Kimi Raikkonen en el 2007, mientras que la última consagración en constructores de la escudería italiana se dio en el 2008.
El insólito incidente de Lewis Hamilton durante el shakedown en Fiorano
Durante la presentación, que se dio en el circuito de Fiorano, que se encuentra cerca de la ciudad italiana de Maranello, se vivió un momento tenso, ya que, mientras Hamilton probaba el monoplaza, el mismo se quedó sin energía en plena recta.
Esto abrió lugar a varias especulaciones y a una gran preocupación de sus fanáticos de cara a los tests de pretemporada, que serán en menos de una semana.
El primero de estos tests será privado y se realizará entre el 26 y el 30 de enero en Barcelona, mientras que los otros dos se llevarán a cabo en Bahréin del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.
La temporada iniciará de manera oficial a principios de marzo, con el Gran Premio de Australia, que se corre en el circuito Albert Park de la ciudad de Melbourne.