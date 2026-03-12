La tajante sugerencia de Trump a la selección de Irán de cara al Mundial 2026: "No creo que sea apropiado"

Trump lanzó un sorpresivo mensaje mientras crece la tensión en Medio Oriente. En Irán respondieron que “no están dadas las condiciones”.

Trump sorprendió con un tajante mensaje sobre la participación de Irán en el Mundial 2026 y crece la incertidumbre.

A tres meses del inicio del Mundial 2026, una inesperada declaración política volvió a sacudir al fútbol internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desaconsejó que la selección de Irán participe del Copa Mundial de la FIFA 2026, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

El mandatario publicó un mensaje en su red social Truth en el que planteó dudas sobre la presencia del equipo asiático en el torneo. “La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad. ¡Gracias por su atención a este asunto!, Presidente Donald J. Trump", escribió.

Trump sugirió que Irán no juegue el Mundial 2026 y crece la tensión El mensaje de Donald Trump a la selección iraní El mensaje de Donald Trump a la selección iraní en la red social Truth. Captura: T@realdonaldtrump El mensaje llegó apenas un día después de una reunión entre Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la que se habló de los preparativos para la Copa del Mundo, que comenzará en 91 días.

Horas más tarde, desde Irán surgió una respuesta política que puso en duda la presencia del seleccionado. El secretario de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, afirmó que “no están dadas las condiciones” para participar del torneo y vinculó la decisión con la situación política y militar en la región.