"Ganamos mucho dinero", Donald Trump minimizó la suba del petróleo mientras Mojtaba Jamenei lanza duras amenazas

Mientras el nuevo líder de Irán, Mojtaba Jamenei, ratifica el cierre del Estrecho de Ormuz, Donald Trump asegura que el alza del crudo favorece a la economía estadounidense.

En un cruce de declaraciones que sacude los mercados globales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, minimizó el impacto del aumento en el precio del petróleo, que ya ronda los 100 dólares por barril y podría llegar a los 200, según Irán. A través de su red social, Truth, el mandatario afirmó que la escalada de precios beneficia directamente a las arcas estadounidenses, al ser el principal productor mundial.

Esta postura coincide con el primer discurso oficial de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de Irán, quien advirtió que el Estrecho de Ormuz permanecerá cerrado para asfixiar económicamente al "enemigo".

El petróleo como activo estratégico de EE. UU. Para Trump, la actual crisis energética tiene una lectura económica positiva para Washington. El mandatario subrayó la posición dominante de su país en el mercado de hidrocarburos para justificar su estrategia de presión militar sobre Teherán.

trump Truth Social “Somos el mayor productor de petróleo del mundo, de lejos, así que cuando los precios del petróleo suben, Estados Unidos gana un montón de dinero”, escribió Trump.

A pesar de este beneficio, el presidente aclaró que su prioridad absoluta no es el valor del barril, sino la seguridad global: “Es de mucho mayor interés impedir que un imperio maligno, Irán, cuente con armas nucleares. ¡No voy a permitir que eso ocurra!”.