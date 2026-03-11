Alerta en Washington: un hombre chocó con su camioneta contra el perímetro de la Casa Blanca

La policía de Washington informó que el episodio ocurrió este miércoles a las 6.37, cuando un conductor atravesó una reja de la Casa Blanca.

La policía de Washington informó que un hombre fue detenido, este miércoles, por la mañana después de chocar con su camioneta contra la reja de la Casa Blanca. Según el parte oficial, no hubo heridos y el conductor permanece bajo custodia.

El episodio ocurrió a las 6.37 de la mañana, de acuerdo con la información difundida por las autoridades. La policía indicó que el hombre atravesó la barricada ubicada sobre la avenida Connecticut, en el perímetro de la residencia presidencial de Estados Unidos, alertando a los oficiales.

Tras el impacto, los agentes intervinieron en el lugar y detuvieron al conductor. El informe policial señaló que el hombre quedó bajo custodia después del incidente, sin precisar otros datos sobre su identidad ni sobre los motivos del hecho.

De acuerdo con lo difundido, el presidente Donald Trump se encuentra en la Casa Blanca este miércoles, hasta que, cerca del mediodía, parta hacia el estado de Kentucky por compromisos de agenda. Por ese motivo, los oficiales reforzaron las medidas de seguridad en la residencia del mandatario estadounidense tras el impacto del vehículo contra el perímetro del lugar.