Estados Unidos bombardeó otra narcolancha en el Pacífico y ya suman 189 los muertos

El Comando Sur confirmó el ataque de Estados Unidos contra una presunta narcolancha con un saldo de dos víctimas fatales.

El ejército de Estados Unidos informó el viernes que atacó otra presunta embarcación de tráfico de drogas en el Pacífico oriental, con un saldo de dos muertos y un sobreviviente.

El ejército de Estados Unidos informó el viernes que atacó otra presunta embarcación de tráfico de drogas en el Pacífico oriental, con un saldo de dos muertos y un sobreviviente. Este nuevo ataque se da después de docenas de otros golpes similares en los últimos meses a presuntas narcolanchas.

El saldo de estos operativos que ya contabiliza al menos 189 muertos en el marco de una ofensiva militar lanzada por Washington.

El Comando Sur (Southcom) comunicó que una persona sobrevivió al impacto, aunque no especificó su estado de salud, y añadió que se había notificado a la Guardia Costera estadounidense para que iniciara una misión de búsqueda y rescate en la zona del incidente.

Comunicado del Comando Sur de Estados Unidos Como en ataques anteriores, el Comando señaló a través de sus canales oficiales que la embarcación era "operada por organizaciones designadas como terroristas" y sostuvo que "la inteligencia confirmó que el navío transitaba por rutas de narcotráfico conocidas".

Un video que acompaña la publicación del organismo muestra a un pequeño bote antes de ser alcanzado por un proyectil, seguido inmediatamente por una fuerte explosión.