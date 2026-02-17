Once personas murieron tras tres ataques realizados por fuerzas de Estados Unidos contra embarcaciones señaladas como presuntas “ narcolanchas ” en el Pacífico Oriental y el Caribe . Con estas acciones, ya serían cerca de 140 los fallecidos desde el inicio de la campaña militar lanzada en septiembre.

El operativo fue confirmado este martes por el Comando Sur de Estados Unidos a través de la red X. Según el parte oficial, se contabilizaron cuatro muertos en una primera embarcación en el Pacífico Oriental, otras cuatro en una segunda lancha en la misma zona y tres más en un tercer ataque en aguas del Caribe.

El anuncio oficial estuvo acompañado por videos en los que se observan los bombardeos contra las tres embarcaciones. Dos de ellas permanecían prácticamente inmóviles al momento del impacto, mientras que la tercera navegaba a alta velocidad. En al menos dos registros se distingue movimiento de personas dentro de las lanchas segundos antes de los disparos.

Desde septiembre, Washington ejecutó alrededor de 40 operaciones similares en el marco de su ofensiva contra estructuras que define como “narcoterroristas” que operan en América Latina.

El gobierno encabezado por Donald Trump sostiene que el país se encuentra en una guerra contra organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico de drogas. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron pruebas concluyentes que acrediten que todas las embarcaciones atacadas estuvieran efectivamente involucradas en actividades ilícitas.

Diversos especialistas en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos advierten que este tipo de intervenciones podrían configurar ejecuciones extrajudiciales, ya que en los registros no se aprecia una amenaza inmediata contra fuerzas estadounidenses.

Nueva ofensiva de Estados Unidos: 11 muertos en operativos contra narcolanchas en el Caribe

La estrategia recuerda operaciones realizadas durante años contra objetivos vinculados al terrorismo en países como Yemen, Somalia o Siria, donde también se llevaron adelante ataques selectivos sin combate abierto.

Presencia naval y contexto regional

En paralelo, Estados Unidos desplegó una importante flotilla en el Caribe. Oficialmente, el objetivo es interrumpir rutas marítimas de contrabando, aunque la presencia militar también se vinculó al endurecimiento del cerco sobre Venezuela y a la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro en territorio estadounidense.

Parte de esa estructura naval fue reconfigurada recientemente luego de que el portaaviones USS Gerald R. Ford fuera destinado a Medio Oriente junto a varios destructores, en medio de la creciente tensión con Irán.

Mientras tanto, la ofensiva en aguas latinoamericanas continúa y vuelve a abrir el debate sobre los límites legales y políticos de las intervenciones militares fuera del territorio estadounidense.