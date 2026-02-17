Presenta:

Venezuela recibió a 110 migrantes deportados desde Estados Unidos

El Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela informó en su cuenta de Instagram que llegaron 92 hombres y 15 mujeres, además de un adolescente y dos niños.

Los repatriados llegaron como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria. Foto EFE

Un avión con 110 migrantes repatriados desde Estados Unidos llegó este lunes a Venezuela proveniente de la ciudad de Miami, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona los retornos al país suramericano, y el acuerdo migratorio suscrito el año pasado con Washington.

El Ministerio de Interior y Justicia informó en su cuenta de Instagram que llegaron 92 hombres y 15 mujeres, además de un adolescente y dos niños. "Fueron recibidos por los órganos de seguridad ciudadana y las diferentes instituciones para aplicar los protocolos de atención correspondientes", indicó la cartera de Estado.

El avión fue operado por la aerolínea estadounidense Global Crossing, y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Según informó la institución, se trata del vuelo 112 de repatriación desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a finales de enero del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

Venezuela y Estados Unidos suscribieron un acuerdo migratorio a finales de enero del año pasado.

"Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno bolivariano de garantizar el regreso de aquellos venezolanos que se enfrentan a condiciones adversas en el extranjero", agregó el ministerio.

En qué consiste el programa Vuelve a la Patria para Venezuela

El plan surgió en 2024, cuando el entonces presidente Nicolás Maduro convocó a aquellos venezolanos que habían emigrado a sumarse a la "Misión Vuelta a la Patria". Se trata de un retorno gratuito y tres ejes de asistencia: jurídica, de atención integral en educación, cultura y deportes, además de protección socioeconómica.

En el primer eje, la misión "ofrece un retorno gratuito a los migrantes venezolanos que se encuentran en situaciones difíciles, ya sea por problemas económicos o por haber sufrido xenofobia en sus países de acogida", de acuerdo a lo que explicó Maduro en su momento.

El segundo eje de los objetivos del programa pretende acompañar el proceso de finalización escolar y garantizar la capacitación en materia de deportes y artes, en especial para niños y adolescentes. El último punto pretende proteger los derechos de empleo, salud y educación.

