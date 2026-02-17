Venezuela recibió a 110 migrantes deportados desde Estados Unidos

Un avión con 110 migrantes repatriados desde Estados Unidos llegó este lunes a Venezuela proveniente de la ciudad de Miami, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona los retornos al país suramericano, y el acuerdo migratorio suscrito el año pasado con Washington.

El Ministerio de Interior y Justicia informó en su cuenta de Instagram que llegaron 92 hombres y 15 mujeres, además de un adolescente y dos niños. "Fueron recibidos por los órganos de seguridad ciudadana y las diferentes instituciones para aplicar los protocolos de atención correspondientes", indicó la cartera de Estado.

El avión fue operado por la aerolínea estadounidense Global Crossing, y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Según informó la institución, se trata del vuelo 112 de repatriación desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a finales de enero del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

"Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno bolivariano de garantizar el regreso de aquellos venezolanos que se enfrentan a condiciones adversas en el extranjero", agregó el ministerio.

En qué consiste el programa Vuelve a la Patria para Venezuela

El plan surgió en 2024, cuando el entonces presidente Nicolás Maduro convocó a aquellos venezolanos que habían emigrado a sumarse a la "Misión Vuelta a la Patria". Se trata de un retorno gratuito y tres ejes de asistencia: jurídica, de atención integral en educación, cultura y deportes, además de protección socioeconómica.

En el primer eje, la misión "ofrece un retorno gratuito a los migrantes venezolanos que se encuentran en situaciones difíciles, ya sea por problemas económicos o por haber sufrido xenofobia en sus países de acogida", de acuerdo a lo que explicó Maduro en su momento.

El segundo eje de los objetivos del programa pretende acompañar el proceso de finalización escolar y garantizar la capacitación en materia de deportes y artes, en especial para niños y adolescentes. El último punto pretende proteger los derechos de empleo, salud y educación.