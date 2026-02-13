Donald Trump anunció su visita a Venezuela y habilitó a 5 petroleras a operar en el país

Estados Unidos anunció dos licencias generales que habilitan a Chevron, Eni, Repsol, BP y Shell a reanudar operaciones en el sector energético venezolano.

En diálogo con la prensa en la Casa Blanca, Donald Trump aseguró que viajará a Venezuela. En el medio, Estados Unidos emitió este viernes dos licencias generales que permiten a cinco multinacionales petroleras reanudar operaciones en Venezuela sin quedar alcanzadas por sanciones.

La medida se conoció durante la visita del secretario de Energía Chris Wright a Caracas y marca un giro en la política de sanciones vigente desde 2019. Las empresas beneficiadas son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell.

¿Qué actividades quedan autorizadas con estas licencias? La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitió una licencia general que permite que las grandes petroleras reanuden sus operaciones. Sin embargo, exige que los pagos de regalías e impuestos venezolanos se realicen a través del Fondo de Depósitos de Gobiernos Extranjeros, controlado por Estados Unidos.

Una segunda licencia permite a empresas de todo el mundo celebrar contratos para nuevas inversiones en petróleo y gas venezolanos, aunque no habilita transacciones con compañías de Rusia, Irán o China, ni con entidades propiedad o controladas por empresas conjuntas con personas de esos países.