Funcionarios de Trump defendieron al ICE tras las dos últimas muertes en Minneapolis

Altos funcionarios de las principales agencias de control migratorio de la administración de Donald Trump expusieron este martes ante la Cámara de Representantes para defender las tácticas de mano dura aplicadas en los operativos migratorios, en una audiencia marcada por cuestionamientos por uso excesivo de la fuerza y muertes de ciudadanos estadounidenses.

La audiencia fue la primera instancia formal de supervisión legislativa que reunió a los jefes de las tres agencias clave del sistema migratorio: el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ), Todd Lyons ; el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott ; y el director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph Edlow .

Los funcionarios fueron interrogados por legisladores demócratas y republicanos sobre los recientes episodios que involucran el uso de fuerza letal por parte de agentes federales. Entre los casos mencionados estuvieron los tiroteos que provocaron la muerte de Renee Good y Alex Pretti , ambos ocurridos en enero en la ciudad de Minneapolis .

Además, los legisladores plantearon otros incidentes con demandas judiciales en curso contra el gobierno federal. Se mencionó el caso de Miramar Martínez , en Chicago, inicialmente acusada de obstruir un operativo migratorio, cargos que luego fueron retirados tras la difusión de imágenes que contradijeron la versión oficial.

Otro episodio que concentró críticas ocurrió también en Chicago, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza arrojaron gas pimienta a un automóvil en movimiento. El gas químico terminó afectando a un bebé que viajaba en el vehículo, un hecho que reavivó las denuncias por procedimientos peligrosos y falta de protocolos claros.

Durante la audiencia, varios legisladores exigieron precisiones sobre los mecanismos que utilizan las agencias para evitar la detención de ciudadanos estadounidenses y residentes legales bajo sospechas migratorias erróneas. Estas prácticas son actualmente objeto de múltiples demandas civiles en tribunales federales.

La respuesta de las autoridades

Frente a los cuestionamientos, los funcionarios de la administración evitaron responder sobre casos puntuales, amparándose en investigaciones en curso, pero defendieron de manera enfática a sus agentes y los sistemas de entrenamiento vigentes. “Los hombres y mujeres de ICE siguen la ley tal como está escrita”, sostuvo Lyons al ser consultado por la actuación de su agencia.

Tanto Lyons como Scott se negaron a dar detalles sobre los tiroteos de Good y Pretti, argumentando que las pesquisas judiciales aún no concluyeron. “La pérdida de cualquier vida es inaceptable. Mi corazón y mis oraciones están con quienes han sufrido pérdidas trágicas, especialmente cuando se trata de niños”, expresó Lyons, aunque aclaró que no haría comentarios adicionales mientras duren las investigaciones.

La audiencia dejó en evidencia el creciente choque entre el Congreso y la Casa Blanca por la política migratoria de Trump, en un contexto de demandas judiciales, caída de popularidad presidencial y creciente escrutinio sobre el accionar de las fuerzas federales.