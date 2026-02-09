Tras las declaraciones de Donald Trump, Bad Bunny tomó una drástica decisión en redes sociales

La noche del Super Bowl LX 2026 dejó un giro inesperado fuera del estadio. Apenas terminó el show de medio tiempo en el Levi’s Stadium, en California, Bad Bunny hizo un movimiento que sus seguidores ya aprendieron a leer: dejó su cuenta de Instagram sin contenido visible.

El gesto, simple y ruidoso a la vez, volvió a disparar especulaciones sobre un lanzamiento cercano, un cambio de etapa o una estrategia pensada para concentrar atención en lo que viene.

Un perfil vacío y un mensaje implícito No es la primera vez que el cantante recurre a esta señal digital. Ya lo había hecho en 2022, cuando borró el historial de su perfil antes de la salida de Un verano sin ti. Aquel álbum se convirtió en un punto de quiebre en su carrera y lo empujó a una exposición internacional mucho más amplia. Por eso, para una parte del fandom, el “reset” de Instagram funciona como un aviso no oficial: no confirma nada, pero sugiere que se acerca una nueva narrativa artística, un anuncio o un proyecto en construcción.

El contexto potencia la conversación. En el escenario del medio tiempo, Bad Bunny compartió cartel con figuras como Lady Gaga y Ricky Martin, además de otros invitados. La presentación concentró miradas por su despliegue y por la mezcla de estilos, y también por el contraste entre el espectáculo masivo y la lectura política que llegó después. En redes, el vaciamiento del perfil se interpretó como una manera de tomar distancia del ruido o, por el contrario, de amplificarlo con un silencio calculado.

bad bunny La crítica de Donald Trump y el foco en el halftime En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó contra la actuación del puertorriqueño con un mensaje que elevó la tensión mediática. Calificó el show como “terrible” y lo ubicó entre “los peores” que recuerda, según su evaluación. También lo presentó como una ofensa a lo que considera la imagen de grandeza del país, y sostuvo que no reflejaba estándares de creatividad o excelencia. La reacción no quedó en una frase suelta: el tono fue frontal y rápidamente se viralizó, alimentando el debate entre quienes defendieron el número y quienes lo cuestionaron.