El sorprendente dato del show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El show de medio tiempo del Super Bowl tuvo este año un protagonista indiscutido: Bad Bunny. Con una puesta ambiciosa, cargada de referencias a sus raíces y a la identidad latinoamericana, el artista transformó el Levi's Stadium en una verdadera celebración cultural.

Al despliegue escénico se sumó la participación de distintas celebridades que se integraron a la propuesta como Lady Gaga; Ricky Martin; Cardi B; Pedro Pascal; Jessica Alba; Karol G; David Grutman; y Young Miko.

Bad Bunny Super Bowl 2026 2 El espectáculo del artista duró 13.20 minutos. Captura de pantalla Youtube NFL. En medio de la impactante puesta, hubo una escena que muchos interpretaron como parte de la dramaturgia del show. Por la forma en que estaba integrada a la escenografía y a la narrativa musical, parecía simplemente otro recurso artístico dentro del espectáculo. Sin embargo, no era actuación ni ficción: lo que se vio sobre el escenario fue real.

Y es que, luego de que Bad Bunny terminara de cantar MONACO, la cámara enfocó a una pareja que se estaba casando. Parecía una performance cuidadosamente ensayada. Pero no lo era, esa boda fue de verdad.