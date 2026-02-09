El sorprendente dato del show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026
El cantante puertorriqueño fue la figura escogida para el show de medio tiempo del Super Bowl, realizado el pasado domingo 8 de febrero.
El show de medio tiempo del Super Bowl tuvo este año un protagonista indiscutido: Bad Bunny. Con una puesta ambiciosa, cargada de referencias a sus raíces y a la identidad latinoamericana, el artista transformó el Levi's Stadium en una verdadera celebración cultural.
Al despliegue escénico se sumó la participación de distintas celebridades que se integraron a la propuesta como Lady Gaga; Ricky Martin; Cardi B; Pedro Pascal; Jessica Alba; Karol G; David Grutman; y Young Miko.
Te Podría Interesar
En medio de la impactante puesta, hubo una escena que muchos interpretaron como parte de la dramaturgia del show. Por la forma en que estaba integrada a la escenografía y a la narrativa musical, parecía simplemente otro recurso artístico dentro del espectáculo. Sin embargo, no era actuación ni ficción: lo que se vio sobre el escenario fue real.
Y es que, luego de que Bad Bunny terminara de cantar MONACO, la cámara enfocó a una pareja que se estaba casando. Parecía una performance cuidadosamente ensayada. Pero no lo era, esa boda fue de verdad.
De acuerdo con The Hollywood Reporter, los novios habían invitado originalmente al cantante a su casamiento. En lugar de asistir como invitado, el cantante decidió invitarlos a ellos y convertir su enlace en parte del show de medio tiempo algo que fue confirmado por su equipo. Además, el representante del artista aseguró a Variety que la ceremonia es legal, despejando cualquier duda sobre la autenticidad del momento.