¿Nació el amor? Kim Kardashian fue vista con un reconocido piloto de F1 en el Super Bowl 2026

La empresaria estuvo presente en el evento y no pasó desapercibida, ya que se encontraba con una figura de la Fórmula 1.

El Super Bowl 2026 fue el evento del fin de semana en los Estados Unidos y, por supuesto, el show del medio tiempo era lo más esperado. Bad Bunny se presentó allí y explotó el estadio con una presentación que hasta desató críticas de Donald Trump.

Diferentes figuras internacionales llegaron hasta el lugar y en redes se viralizó la imagen de Kim Kardashian junto a un piloto de Fórmula 1. Se trata nada más y nada menos que de Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo en la categoría.

Según medios internacionales, la relación entre Kardashian y Hamilton había sido objeto de numerosos rumores tras varios encuentros públicos y privados. Aunque la pareja no había hecho una declaración oficial sobre la supuesta relación, su presencia en un evento tan mediático como el Super Bowl se interpreta como una confirmación.

El blanqueo de este romance se dio en paralelo al esperado Apple Music Halftime Show con Bad Bunny, que atrajo la atención global por su puesta en escena y la participación de múltiples artistas invitados, como Lady Gaga y Ricky Martin.