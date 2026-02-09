Florencia Peña se aleja de los escenarios por un fuerte problema de salud: qué le pasó

La actriz debió suspender funciones y se conoció la causa de esta dura decisión que debió tomar para cuidarse.

Florencia Peña se encuentra en un momento profesional muy bueno, ya que Pretty Woman es un verdadero éxito. Sin embargo, en los últimos días tuvo que suspender funciones debido a un problema de salud que se le presentó.

La artista no la está pasando para nada bien y decidió no seguir con el espectáculo en Mar del Plata: "Ella viene ya hace varios años protagonizando comedias musicales, un rubro muy exigente, un rubro que en verano te pasa factura en el cuerpo", comenzó contando May Martorelli, periodista de El Trece.

"Se aleja de los escenarios un ratito, tuvo que levantar funciones de Pretty Woman que la tiene hoy por hoy en Mar del Plata", expresó la comunicadora. Respecto al problema de salud que afecta a Florencia Peña, May subrayó que es en las cuerdas vocales.

