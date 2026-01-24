El descargo de Florencia Peña en LAM: las razones detrás de su rechazo a las multitudes y el peso de la fama

La actriz confesó el trastorno que padece y las dolorosas experiencias que la llevaron a elegir el anonimato en sus días de descanso.

Luego de las repercusiones generadas por sus declaraciones sobre las vacaciones en el exterior, Florencia Peña visitó el piso de LAM (América TV) para dialogar con Ángel de Brito. En una charla que comenzó con una crítica hacia el informe que presentó el programa, la actriz buscó desmitificar su relación con el reconocimiento público y aclarar que su preferencia por destinos internacionales no nace de un desprecio hacia lo local, sino de una necesidad de preservación mental. La protagonista de grandes éxitos televisivos explicó que la exposición masiva le genera episodios de ansiedad difícilmente controlables.

Las causas de la fobia social de Florencia Peña Durante la entrevista, la artista profundizó en los orígenes de su malestar, vinculándolos a un trastorno que condiciona su vida cotidiana. “Lo primero que tengo para decir es que yo soy famosa desde hace muchísimo tiempo y conviví con la fama desde lugares complejos. Tuve que entender que la consecuencia de lo que había elegido, ser actriz, era la fama”, señaló con honestidad. Peña confesó que, a diferencia de la imagen extrovertida que proyecta, sufre ante la aglomeración de personas y ha experimentado crisis de angustia en contextos públicos.

La artista dialogó con Ángel de Brito tras la polémica en redes por sus declaraciones Florencia Peña reveló el drama que oculta tras su fama: "Soy una fóbica social" Florencia Peña reveló el drama que oculta tras su fama: "Soy una fóbica social". Video: LAM (América TV) “Sufro mucho con las masas, cuando hay mucha gente. Tuve varios ataques de pánico cuando se acerca mucha gente y tengo que tratar de respirar y de entender que está todo bien. Soy una fóbica social, pero eso no significa que odie a la gente, al público”, detalló frente a las cámaras. Esta revelación arroja luz sobre su elección de buscar fronteras lejanas para vacacionar, donde el anonimato le permite transitar sin la presión constante del asedio mediático o los pedidos de sus seguidores.

El impacto de la mirada ajena en la trayectoria de Florencia Peña Florencia Peña 2 Florencia Peña aclaró sus recientes y polémicos dichos sobre el turismo nacional. Foto: Archivo MDZ La actriz también recordó los inicios de su carrera y cómo la sexualización de su cuerpo en una época sin perspectiva de género dejó huellas imborrables. Rememoró que, a los 19 años, decidió pasar por el quirófano debido al hostigamiento constante que recibía por sus atributos físicos. “Como no existía la mirada feminista y el feminismo que existe hoy, estaba bien visto que la gente me tratara de teton y que me invitaran a programas por eso. Yo me tuve que operar por eso”, relató Florencia con crudeza sobre las presiones de aquel entonces.