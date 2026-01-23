Florencia Peña indignada con los medios tras sus declaraciones sobre la fama: "Loco, no me rompan más las..."

La actriz hizo un tajante descargo tras la viralización de sus dichos sobre la exposición pública y explicó el motivo real detrás de sus viajes lejos de casa.

La actriz Florencia Peña aprovechó a los cronistas de El Trece y América TV, que la aguardaron a la salida del teatro, para responder con dureza a la ola de comentarios negativos surgida tras sus recientes declaraciones sobre su fama y la exposición pública. En un descargo directo y sin rodeos, la conductora aclaró que su elección de descansar fuera de las fronteras nacionales no responde a una falta de aprecio por los paisajes locales, sino a una búsqueda de paz mental frente a la exposición constante que padece desde su adolescencia. Según relató, la difusión de fragmentos editados de una entrevista previa fue el detonante de una reacción que calificó como malintencionada por parte de ciertos sectores de la prensa.

En sus intervenciones a través de Instagram, la protagonista de grandes éxitos televisivos profundizó en el peso que representa la popularidad cuando se busca un momento de desconexión. Al respecto, mencionó que visitar destinos concurridos en el país, como por ejemplo la provincia de Mendoza, implica resignar su intimidad debido al constante pedido de fotografías y el contacto físico de los seguidores. Sobre este punto, fue tajante al describir la complejidad de su vínculo con el reconocimiento público: “Para mí la fama es una mochila un poco compleja. Yo soy muy fóbica, tengo fobia social y me cuesta un montón”.

El descargo de Florencia Peña sobre su fama y la exposición pública Florencia Peña explotó contra las críticas por vacacionar en el exterior y denunció operaciones Florencia Peña explotó contra las críticas por vacacionar en el exterior y denunció operaciones. Video: El Trece La artista denunció que el contenido que circuló en redes sociales fue manipulado para generar rechazo en la audiencia, omitiendo el contexto emocional de su relato. Visiblemente molesta pero manteniendo la firmeza, la actriz de "Casados con Hijos" aseguró que se trata de estrategias para fomentar el hostigamiento digital en un clima social ya de por sí caldeado. “No hagan jugarretas, porque eso huele a operación, recortan el video para que la gente odie”, sentenció, instando a los usuarios y a los medios a ver la pieza audiovisual completa antes de emitir juicios de valor sobre su vida privada.

florencia-pena-en-mono-y-texanas-foto-instagramflordep-3NMFOFID4VBXXJTFJPTMFHQCH4 El agotamiento de la exposición pública, el eje central de la defensa de Florencia Peña. Foto: Archivo MDZ Durante su explicación, Florencia rememoró sus inicios a los 14 años, destacando que conoce las reglas del ambiente artístico pero que, aun así, la vulnerabilidad es inevitable ante ataques coordinados. En la charla original con Nilda Sarli, había expuesto la necesidad de vivir experiencias comunes que el territorio nacional le impide por su alto perfil mediático. “Si me voy de viaje a Mendoza, me tengo que bancar que la gente me pida fotos, se sienta con derecho a tocarme, a abrazarme”, confesó para ilustrar el agotamiento que le genera la falta de límites de algunos fanáticos.