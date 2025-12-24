Florencia Peña rompió el silencio y habló del escándalo que tuvo tras su reunión con Alberto Fernández en la pandemia: "Yo le había ido a hacer un..."

Florencia Peña estuvo como invitada este martes en La mañana con Moria y uno de los temas que se tocó en el programa fue el escándalo que se desató durante la pandemia por la reunión que tuvo con el entonces presidente Alberto Fernández .

El tema surgió a partir de una pregunta de Nazarena Di Serio, quien quiso saber cómo atravesó la actriz ese momento de exposición y cuestionamientos: "Una mujer como vos, con actitud, con tus hijos, tan fuerte, ¿cómo sobrelleva las críticas o cuando pasan cosas como, por ejemplo, lo de Alberto, cuando paso lo del video o cuando pasó lo de Viviana?".

Antes de que Peña pudiera responder, Moria Casán interrumpió fiel a su estilo y lanzó un comentario sin filtros que desató risas en el estudio: "Ay, ¡la pet... de Fernández!".

Luego, la conversación retomó un tono más reflexivo y Di Serio volvió a la carga para profundizar en el impacto emocional de esas situaciones: "Pero, ¿qué haces? ¿Es un momento en el que caes y salís de nuevo? ¿O vaselina como dice Moria?".

"Vaselina bastante vaselina, depende de la operación que me hayan hecho. Siempre me ha pasado que las operaciones son mentirosas, entonces salgo a contar mi verdad sin ningún problema, me defiendo y se me pasa. Me considero una mujer fuerte", afirmó la artista.

"Pero, ¿fuiste una de las invitadas a la Quinta con Fernández?", quiso saber Casán. "Yo no fui invitada a la Quinta de Fernández. Fue un momento donde estábamos en pandemia, las industrias estaban paralizadas. Esa semana habían estado: Gallardo, Adrián Suar, Brandoni, Marcelo Tinelli, Rottenberg y estuve yo. La lista de los que fuimos a hablar todos por lo mismo, cada uno por su industria, además de todas las cabezas de las industrias", aclaró Peña.

"Yo le escribí por Twitter a él en un momento donde actores no tenía protocolo para trabajar", explicó la invitada.

Más adelante, la actriz aseguró: "Yo no recibí odio social, yo sigo siendo esta, lleno teatros. Yo recibí un odio que tenía que ver con una operación, o sea, me utilizaron a mí para operar, porque ya tenían la foto, ya tenían lo de la fiesta, ya tenían todo. O sea, lo hicieron de manera misógina, no utilizaron un hombre, me utilizaron a mí. Y no solamente me utilizaron a mí, sino que fue una operación orquestada desde Twitter. Yo fui TT (trending topic) durante una semana"

"Además, ¿por qué yo? Yo fui a una reunión en la que estuve esperando una hora, estuve cuarenta minutos, pero yo le había ido a hacer un pe... al presidente, pero los hombres que estuvieron se habían reunido. Resulta que yo, después de 45 años de trabajar no podía reunirme como representante de los actores, porque sólo le iba a hacer un pe... al presidente. Era un ataque misógino tan grande que no lo voy a dejar pasar ni hoy ni nunca", expresó Florencia Peña de manera tajante.