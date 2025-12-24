Gustavo Scaglione, dueño de Telefe, fue internado de urgencia en Punta del Este: qué le pasó

El dueño del canal de la familia vivió un momento de tensión mientras se encontraba en Uruguay.

Gustavo Scaglione fue, sin lugar a dudas, uno de los personajes del año del mundo de la televisión en este 2025. El empresario adquirió Telefe y se mostró muy contento de estar al frente del canal de la familia y afrontar el próximo año, que sin lugar a dudas estará lleno de desafíos.

En medio de todo esto, se conoció la noticia de que fue internado de urgencia mientras se encontraba en Uruguay de vacaciones. Gustavo fue picado por avispas en Punta del Este y fue rápidamente trasladado a un nosocomio para recibir atención médica de inmediato.

El médico Leonardo Falcao comentó en FM Gente que Gustavo Scaglione llegó "desmayado en la camioneta con la presión bajísima, menos de 7, en pre-paro". El doctor comentó también que el empresario fue rápidamente trasladado a la zona de reanimación.

Gustavo Scaglione fue hospitalizado de urgencia Gustavo Scaglione (1) Gustavo recibió atención médica de inmediato. Foto: X / @teleavisador. "Luego de seguir todas las pautas internacionales del caso, del shock anafiláctico, pudimos estabilizarlo de a poco", comentó en la entrevista el médico que lo atendió junto al resto del equipo.