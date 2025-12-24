¡Bomba! Mario Pergolini reveló una dura y mala noticia sobre su futuro laboral
El conductor hizo una fuerte revelación que sin lugar a dudas sorpendió a sus seguidores.
Mario Pergolini volvió a la televisión después de estar 15 años ausente y lo hizo de gran manera con Otro Día Perdido. El Trece le dio la oportunidad de volver y el comunicador logró conquistar a la audiencia con un espectacular programa.
Sin embargo, en las últimas horas el propio periodista decidió revelar una fuerte noticia sobre su futuro laboral. Tiene que ver pura y exclusivamente con el programa de radio que realiza en Vorterix.
El exconductor de CQC decidió revelar al aire junto a su equipo que el ciclo Deja que entre el Sol no estará más en el 2026: "No lo hemos dicho hasta ahora, pero el año que viene no vamos a hacer el programa, nos retiramos a nuestros apocentos".
Mario Pergolini reveló una dura noticia sobre su futuro laboral
Luego, agregó: "Cada uno hará lo suyo... No se lo dije a Cami (compañera), ahora alguien se lo va a decir. Los nuevos directivos nos movieron, nos sacaron", expresó de manera contundente el periodista.
En la última parte dejó una contundente reflexión sobre su éxito en este 2025: "La pegás en la tele y te sacan de la radio", cerró de manera seria. Si bien Pergolini no seguirá con el programa, podría estar en otro proyecto dentro de Vorterix, aunque no hay nada confirmado por el momento.