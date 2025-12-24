El conductor hizo una fuerte revelación que sin lugar a dudas sorpendió a sus seguidores.

Mario Pergolini volvió a la televisión después de estar 15 años ausente y lo hizo de gran manera con Otro Día Perdido. El Trece le dio la oportunidad de volver y el comunicador logró conquistar a la audiencia con un espectacular programa.

Sin embargo, en las últimas horas el propio periodista decidió revelar una fuerte noticia sobre su futuro laboral. Tiene que ver pura y exclusivamente con el programa de radio que realiza en Vorterix.

El exconductor de CQC decidió revelar al aire junto a su equipo que el ciclo Deja que entre el Sol no estará más en el 2026: "No lo hemos dicho hasta ahora, pero el año que viene no vamos a hacer el programa, nos retiramos a nuestros apocentos".

Mario Pergolini reveló una dura noticia sobre su futuro laboral ¡Bomba! Mario Pergolini reveló una dura y mala noticia sobre su futuro laboral Luego, agregó: "Cada uno hará lo suyo... No se lo dije a Cami (compañera), ahora alguien se lo va a decir. Los nuevos directivos nos movieron, nos sacaron", expresó de manera contundente el periodista.