La estratégica invitada de Mario Pergolini en su último programa y el rating que conquistó

En la emisión despedida de Otro día perdido, el anfitrión contó con una carismática actriz y conductora como invitada, en una acertada elección para cerrar con buenos momentos de frescura y ocurrencias.

Este viernes, Mario Pergolini estuvo al frente de la última emisión de su programa Otro día perdido (eltrece), y si bien el conductor no dejó del todo en claro si regresará con su late night show a la pantalla chica, el rating del cierre de su temporada lo acompañó, en parte motorizado por la presencia de una carismática actriz y conductora, quien estuvo como invitada para el largo segmento de la entrevista.

En toda finalización de un ciclo de estas características, es fundamental contar con una figura que no sólo sea atractiva para el gran público, sino que también aporte la cuota de frescura y encanto necesaria para que la despedida resulte más un derroche de alegría, que una experiencia cercana al lagrimón.

Con un aceitado trabajo de producción, Pergolini y su equipo hicieron su mejor elección para una última semana en la que desfilaron variopintas celebridades como Ángela Leiva, Agustina Cherri, Esteban Lamothe y Chano Moreno Charpentier. Entre lunes y jueves, los mencionados convocados traccionaron para Otro día perdido promedios de 4.6, 4.3, 4.0 y 3.8 puntos de rating respectivamente.

Mario Pergolini y una despedida de Otro día perdido con buen rating Mario Pergolini se despidió de Otro día perdido con Catherine Fulop Además, en su semana final al aire, el programa de Mario Pergolini se ubicó entre las tres propuestas más vistas en eltrece, en una franja horaria tan competitiva en materia de rating como la del prime time. Afortunadamente, este viernes no fue la excepción y con la presencia de Catherine Fulop en el mano a mano, el anfitrión tuvo una aliada ideal que le remó todas las preguntas con simpáticos y ocurrentes remates. La emisión promedió 4.4 puntos de rating, marca con la que Otro día perdido se posicionó como el segundo ciclo más elegido este viernes en el canal del solcito, detrás de Buenas noches familia, que redondeó 5.0.

Entre otras cosas, Fulop le contó a Pergolini que su hija Oriana la advirtió de que no anticipara el nombre que llevará la beba que está esperando, y confesó que está feliz de convertirse próximamente en abuela; rol que llevará adelante como buena "consentidora". La invitada repasó algunos de los momentos más icónicos de su carrera, desde su paso por el modelaje en Venezuela, hasta su desembarco en nuestro país donde desarrolló una exitosa trayectoria como actriz y conductora.