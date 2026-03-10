Vendimia Para Todxs 2026: el line up explosivo y los candidatos para los 30 años de una fiesta icónica

La Vendimia Para Todxs alcanza sus tres décadas de vida y lo festeja con una puesta en escena que promete quedar en los libros de historia. El próximo sábado 14 de marzo, a partir de las 22, el Arena Maipú Stadium se transformará en el epicentro del glamour y la diversidad con una superproducción internacional inspirada en la estética de Broadway y Las Vegas.

Bajo el sello de VPT 30 AÑOS, la celebración combinará tecnología 3D, teatralidad y más de 50 artistas en escena para coronar a los nuevos soberanos de la diversidad.

El Arena Maipú Stadium recibirá a más de 50 artistas en un escenario de última generación.

La expectativa por conocer a los sucesores de la corona es total. Para este 2026, la competencia se divide en tres categorías que reflejan la esencia del evento.

En el segmento Drag, las miradas están puestas en Diva Rumy, Anya First y Givenchy. Por el cetro de Reina, las aspirantes son Andrea Gutiérrez, Berenice Gutiérrez, Lucila Bastías, Yair Alvea y Agustina Arancibia; mientras que para Rey participan Agustín Rosales, Ezequiel Caballero, Karim Sein, Laureano José, Pablo Soto y Valentín Pelletan. Todos ellos buscarán el voto del público en una noche que promete emociones a flor de piel.

Las candidatas a Reina y Drag Queen ultiman detalles para la gran noche del 14 de marzo.

La producción, a cargo de Brotherhood y Power Play, no escatimó en recursos para este aniversario. Gabriel y Fernando Canci diseñaron un recorrido por los 30 años de historia a través de musicales que mezclan sensualidad y vanguardia. El escenario contará con un despliegue visual de alto impacto sonoro, donde bailarines, acróbatas y músicos en vivo interactuarán con proyecciones digitales 3D.

vendimia-para-todxs-2026 (2) Tecnología 3D y estética Broadway: los adelantos visuales de la edición aniversario. LM Prensa

El objetivo es claro: ofrecer una "Gran Fiesta Aniversario" que supere cualquier edición anterior, manteniendo el espíritu de lucha y celebración por la diversidad que caracteriza a la marca.

La música será el hilo conductor de la madrugada con un line up de lujo. El proyecto conceptual YAGAN, liderado por Juan Sardi, traerá una propuesta de electrónica orgánica inspirada en los pueblos originarios. La cabina también contará con el talento de Gabii López, el b2b entre VIKO y Mansa DJ, y la experiencia internacional de Ale Castro. Como plato fuerte, se espera el regreso de La Cintia, una de las figuras más aclamadas del año pasado, quien promete un set cargado de energía para que el Arena Maipú no deje de bailar.

vendimia-para-todxs-2026 (4) El line up del evento será clave para festejar los 30 años. LM Prensa

Las entradas para ser parte de esta edición de la Vendimia para Todxs ya están disponibles a través de Ticketek y en las boleterías del estadio. Para los que quieran asegurar su lugar, los precios de Early Birds arrancan en los 30 mil pesos, ofreciendo opciones de Campo General y VIP Standing.