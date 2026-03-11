Se casó la hija de Sergio Goycochea y usó un polémico vestido transparente que provocó duras críticas en las redes

Con una estética corsetera y piernas al descubierto, Paloma Goycochea desafió las tradiciones nupciales en una fiesta organizada por Claudia Villafañe.

Sergio Goycochea, orgulloso, acompañó a su hija Paloma en el día de su boda. / Captura Instagram @paligoycochea

El pasado fin de semana, Sergio Goycochea cambió los guantes de arquero por el traje de gala para acompañar al altar a su hija, Paloma. La joven contrajo matrimonio con Felipe, su compañero desde hace 12 años y padre de sus dos hijos en una celebración que desbordó sensibilidad.

paloma-goycochea-vestido3 Paloma y Felipe dieron el "sí" tras 12 años de relación y dos hijos en común. Instagram @paligoycochea Sin embargo, lo que comenzó como un retrato familiar cargado de afecto terminó disparando un intenso debate en las plataformas digitales debido al jugado diseño que la novia eligió para su boda.

paloma-goycochea-vestido2 El polémico diseño de Paloma: corset marcado y transparencias totales en las piernas. Instagram @paligoycochea El look "vanguardista" de Paloma Goycochea que rompió la tradición nupcial El centro de la controversia fue, sin dudas, la pieza de alta costura que lució la hija del ex arquero. Paloma apostó por un diseño de inspiración corsetera, con un corset estructurado strapless que definía su silueta, fusionado con una falda que dejaba todas sus piernas a la vista a través de finas transparencias y bordados de encaje.

paloma-goycochea-vestido Claudia Villafañe fue la organizadora de lujo que acompañó al clan Goycochea en el festejo. Instagram @paligoycochea Si bien el conjunto se completaba con un velo largo tradicional para aportar un aire etéreo, el estilo contemporáneo y audaz no fue bien recibido por los sectores más conservadores de la farándula digital, quienes no tardaron en manifestar su descontento.

Me casé y formé la familia de mis sueños con el amor de mi vida. Soy muy feliz (2) El velo largo de encaje aportó el toque clásico a un estilismo sumamente moderno. Instagram @paligoycochea La originalidad de la propuesta, ideal para una boda en un entorno natural, cosechó elogios por su sofisticación femenina, pero también críticas lapidarias. Entre los mensajes que inundaron los posteos de la familia, se destacaron reclamos como: "¿Por qué esa ropa? Es hermosa pero otro vestido" y reiteradas consultas sobre la elección del atuendo.