Se casó la hija de Sergio Goycochea y usó un polémico vestido transparente que provocó duras críticas en las redes
Con una estética corsetera y piernas al descubierto, Paloma Goycochea desafió las tradiciones nupciales en una fiesta organizada por Claudia Villafañe.
El pasado fin de semana, Sergio Goycochea cambió los guantes de arquero por el traje de gala para acompañar al altar a su hija, Paloma. La joven contrajo matrimonio con Felipe, su compañero desde hace 12 años y padre de sus dos hijos en una celebración que desbordó sensibilidad.
Sin embargo, lo que comenzó como un retrato familiar cargado de afecto terminó disparando un intenso debate en las plataformas digitales debido al jugado diseño que la novia eligió para su boda.
El look "vanguardista" de Paloma Goycochea que rompió la tradición nupcial
El centro de la controversia fue, sin dudas, la pieza de alta costura que lució la hija del ex arquero. Paloma apostó por un diseño de inspiración corsetera, con un corset estructurado strapless que definía su silueta, fusionado con una falda que dejaba todas sus piernas a la vista a través de finas transparencias y bordados de encaje.
Si bien el conjunto se completaba con un velo largo tradicional para aportar un aire etéreo, el estilo contemporáneo y audaz no fue bien recibido por los sectores más conservadores de la farándula digital, quienes no tardaron en manifestar su descontento.
La originalidad de la propuesta, ideal para una boda en un entorno natural, cosechó elogios por su sofisticación femenina, pero también críticas lapidarias. Entre los mensajes que inundaron los posteos de la familia, se destacaron reclamos como: "¿Por qué esa ropa? Es hermosa pero otro vestido" y reiteradas consultas sobre la elección del atuendo.
Por fuera de la polémica estética, la fiesta fue un éxito rotundo gracias a la mano experta de Claudia Villafañe, quien se encargó de cada detalle de la organización. La ex de Diego Maradona mantiene un vínculo entrañable con los Goycochea y les dedicó unas sentidas palabras: "¡Los quiero mucho! ¡Con ustedes para siempre!".
En definitiva, la boda de Paloma Goycochea quedará grabada no solo por las lágrimas de felicidad de su padre, sino por haber instalado un debate necesario sobre las nuevas tendencias en el universo de las novias. El equilibrio entre el romanticismo del encaje y la sensualidad de las transparencias marcó un antes y un después en los eventos de la temporada.