La confesión de Luciano Castro tras salir de la clínica de rehabilitación: "Me di cuenta que había un fin"

El actor habló con Moria Casán luego de ser dado de alta y contó por qué tomó la decisión de internarse tras los escándalos.

Luciano Castro finalmente fue dado de alta de la clínica de rehabilitación donde estaba internado y decidió romper de manera contundente el silencio en una entrevista con Moria Casán. El actor habló de forma sincera y realizó una fuerte confesión.

La conductora le preguntó sobre el momento de la decisión de pedir ayuda y decidir internarse. En ese instante, Luciano conmovió a todos con su declaración sobre la compleja situación por la que atravesó.

"Hay muchísima gente que necesita ayuda y muchos nos animamos a pedirla y muchas veces por vergüenza o por miedo no lo hacemos. Yo me di cuenta de que había un fin y que era mucho lo que perdía", comenzó diciendo. También dejó en claro que personas de su círculo le dieron una mano y le recomendaron la clínica.

"Lo primero que tenés que hacer es rendirte, porque si no, seguís trabajando para el afuera y no para vos. Te tenés que rendir literalmente, ponerte de rodillas ante vos, aceptar el tratamiento, las condiciones y empezar a sanar de verdad, no para el afuera", subrayó en otra parte.