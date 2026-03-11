Así luce hoy Miguel Gallego Arámbula, el heredero de Luis Miguel

Después de años de vivir en las sombras por decisión de su madre, el joven fue captado por las cámaras en un aeropuerto y el mundo no sale de su asombro.

El Aeropuerto de la Ciudad de México fue el escenario de la imagen más buscada de la década. / Instagram @luismiguelmdxlx

Tras casi dos décadas de un hermetismo absoluto, el universo del espectáculo quedó en shock tras la viralización de una imagen que rompió el pacto de silencio de Luis Miguel y Aracely Arámbula. Se trata de la primera fotografía filtrada del rostro de Miguel Gallego Arámbula, el primogénito de la pareja, quien acaba de cumplir 19 años.

Luis Miguel Así se veía Luis Miguel de niño. Archivo MDZ La captura, que ya es tendencia mundial, revela el aspecto actual del joven que, hasta ahora, era un verdadero enigma para la prensa internacional.

El asombroso parecido de Miguel con Luis Miguel en su juventud La filtración ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde las lentes del programa Ventaneando lograron lo que parecía imposible: registrar el rostro del heredero mayor. Mientras caminaba junto a La Chule, el joven dejó ver facciones que son un calco de las de su padre en los años 80 y 90.

luis-miguel-hijo Miguel Gallego Arámbula fue captado por la prensa tras cumplir sus 19 años. Captura Ventaneando / Archivo MDZ Con una mirada clara, cabello oscuro y una estructura ósea idéntica a la del intérprete de La Incondicional, Miguel demostró que la genética no miente. La repercusión fue inmediata, ya que Aracely siempre fue extremadamente celosa de la intimidad de sus hijos, mostrándolos únicamente de espaldas en sus perfiles digitales.

Las imágenes del hijo de Luis Miguel. Nacido el 1 de enero de 2007 en California, Miguel creció bajo un estricto protocolo de privacidad diseñado por Arámbula para garantizarle una infancia normal, lejos del asedio mediático que persigue a su progenitor. “La privacidad de mis hijos es lo más importante y serán ellos quienes decidan si quieren ser figuras públicas”, ha sostenido la actriz de manera tajante en diversas entrevistas.