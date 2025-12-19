El inesperado desliz de Mario Pergolini en el rating con un astro del pop rock nacional

Este jueves, el líder de una icónica banda nacional estuvo como invitado en el programa Otro día perdido, y las mediciones de audiencia no arrojaron resultados a la altura de las expectativas.

Mario Pergolini estuvo este jueves al frente del penúltimo programa de la primera temporada de su programa Otro día perdido (eltrece), y junto a su equipo de producción el conductor apostó por un popular cantante de pop rock de la escena nacional, quien se abrió durante una extensa entrevista y dio detalles sobre cómo se encuentra hoy tras atravesar un historial de adicciones.

En la última semana del ciclo que marcó el regreso de Pergolini a la televisión tras 15 años de ausencia, el anfitrión venía conquistando buenas mediciones que auguraban un batacazo con la presencia del cantante en cuestión, que recientemente volvió a las grandes ligas del éxito llenando estadios junto a su banda; pero en esta oportunidad los números de audiencia no estuvieron a la altura de las expectativas.

Teniendo en cuenta los indicadores de los días previos, Mario Pergolini consiguió este lunes un promedio de 4.6 puntos de rating con Ángela Leiva como invitada, mientras que el martes la peformance de Otro día perdido con Agustina Cherri fue de 4.3; y el miércoles el late night show alcanzó 4.0 con Esteban Lamothe en el mano a mano con el conductor.

El rating de Mario Pergolini junto al líder de una icónica banda nacional Chano Moreno Charpentier Se Sinceró Sobre Las Adicciones Que Tuvo Tras una seguidilla de días con mediciones por encima de los 4 puntos de rating, Pergolini bajó este jueves su marca con Chano Moreno Charpentier como figura estelar, con un promedio que resultó de 3.8. El líder de Tan Biónica mantuvo un sentido ida y vuelta con el anfitrión del programa, y los momentos más destacados de la charla rotaron este viernes intensamente en las redes sociales.

Durante el paso del cantante por el programa de Mario Pergolini, el invitado destacó que hace un tiempo el ex CQC lo alentó desde un acercamiento no intrusivo a iniciar una vida sana. Además, el artista reconoció sobre su presente tras sobeponerse a las adicciones: "Valoro mucho que la gente me quiera. No solo me quiere y se me acercan fans de Tan Biónica, sino gente que me dice 'che, qué bueno que estás bien'. La gente se preocupa por ver cómo estoy, me pregunta por mí, por mi familia".