Eduardo Ripari, el conductor de MDZ Radio que participará en la Fiesta Nacional de la Vendimia

Eduardo Ripari forma parte de un coro de 13 personas que integran el Ensamble Orquestal que representará la música en vivo de la celebración.

La Fiesta Nacional de la Vendimia finalmente tendrá su Acto Central este domingo por la noche tras la reprogramación por las tormentas que azotaron la provincia el día sábado. Eduardo Ripari, conductor de MDZ Radio, formará parte de la celebración.

El locutor y conductor de MDZ integra el Ensamble Orquestal que representará la música en vivo durante el Acto Central y también en la repetición de la celebración que lleva el título "90 cosechas de una misma cepa".

En diálogo con MDZ Online, habló sobre la preparación y destacó que "hemos ensayado varios meses, aunque con mayor intensidad desde el comienzo de febrero en el Centro Cultural Julio Le Parc, con la coordinación de Punchi Sánchez Argüello".

Eduardo Ripari, conductor de MDZ Radio, formará parte del Acto Central y la repetición Eduardo Ripari (2).JPG Eduardo Ripari, conductor de MDZ Radio. Maximiliano Ríos/MDZ Respecto a cómo vive este momento, él destacó que es una "experiencia increíble" el poder cantar en el majestuoso Teatro Frank Romero Day en estos 90 años de la fiesta máxima de los mendocinos.