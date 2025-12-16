Mario Pergolini conquistó un nuevo acierto en el rating junto a una popular cantante como invitada

Mientras se acerca el final de la primera temporada de Otro día perdido, el conductor volvió a conseguir una notable medición apostando por una querida artista como atracción para la audiencia.

Mario Pergolini abrió la última semana de la primera temporada de Otro día perdido (eltrece), con una popular referente de la cumbia tropical como invitada en el segmento de la entrevista, y el conductor consiguió un nuevo acierto en el rating.

Si bien en el tramo en que el programa de Pergolini estuvo en competencia directa con MasterChef Celebrity (Telefe), la diferencia con el reality de gastronomía fue de 11.5 puntos de rating para el ciclo encabezado por Wanda Nara, versus 4.9 para el late night show que comanda el ex CQC, en el promedio final Otro día perdido logró posicionarse como la segunda propuesta más vista del lunes en eltrece, detrás de Buenas noches familia.

Concretamente, el envío de Mario Pergolini promedió este lunes 4.6 puntos de rating, una décima más que la medición conseguida el viernes pasado con la presencia de Pablo Rago como atracción para el mano a mano con el conductor.

Mario Pergolini conquistó un muy buen rating junto a una querida artista Mario Pergolini y un acierto en el rating con Ángela Leiva En esta oportunidad, para la apertura de la semana que marcará el cierre de la primera temporada de Otro día perdido, Pergolini y su equipo de producción apostaron por Ángela Leiva como imán para el rating, y la elección resultó a todas luces acertada.

La cantante y actriz desplegó su habitual carisma en una amena y extendida charla, en la que entre otras cosas contó que su carrera de casi dos décadas de trayectoria comenzó con su triunfo en un concurso radial cuando tenía 18 años, para así comenzar un paulatino camino ascendente que la llevó a todos los rincones del país, y a escenarios internacionales en ciudades como Londres, Estocolmo y Nueva York.