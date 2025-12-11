Mario Pergolini habló de la gripe K y apuntó contra el kirchnerismo con una picante frase: "Nosotros tuvimos tantos K que..."

En el inicio de Otro día perdido, el periodista habló del impacto de la gripe K y sorprendió con una ironía dirigida al kirchnerismo.

Una oleada inusual de cuadros gripales está alterando los sistemas sanitarios de varios continentes. La mutación H3N2 conocida como subclado K adelantó el pico estacional varias semanas y tomó por sorpresa a los equipos de vigilancia epidemiológica. Su avance se siente con especial intensidad en Estados Unidos, gran parte de Europa y Japón, donde la demanda médica se disparó en cuestión de días.

Los hospitales describen un panorama complejo: guardias al límite, pediatrías repletas y profesionales trabajando sin descanso. La rápida expansión del virus se suma a la circulación paralela del VRS y del SARS-CoV-2, lo que obliga a hacer diagnósticos más amplios y enlentece la atención. En países como España, la cantidad de casos supera ampliamente los registros previos, y otras naciones, como Alemania, Canadá o el Reino Unido, ya activaron refuerzos e incluso volvieron a implementar mascarillas en centros de salud.

Mario Pergolini en Otro día perdido 2 El periodista comenzó la emisión del miércoles refiriéndose a la gripe K. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Aunque esta variante no genera cuadros más severos en personas vacunadas, sí se contagia con mayor facilidad porque evade parte de la inmunidad acumulada. La OMS y los organismos europeos remarcan que la vacunación sigue siendo la principal barrera para evitar complicaciones, especialmente en mayores, embarazadas, inmunodeprimidos y personal médico. También insisten en medidas básicas como ventilar ambientes, usar barbijo ante síntomas, no automedicarse y consultar de inmediato ante fiebre persistente o dificultad respiratoria.

En medio del clima de preocupación por el avance de los contagios, este miércoles, Mario Pergolini abrió Otro día perdido haciendo referencia a la situación sanitaria.

Esto fue lo que dijo Mario Pergolini sobre la gripe K Mario Pergolini Fue Irónico Cuando Hablo De La Gripe K "Alerta mundial por la super gripe K. Hospitales colapsan y temen una ola imparable", leyó el conductor, citando el título de un portal de noticias.