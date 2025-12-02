Mario Pergolini acusó a Diego Torres de tener una doble vida y el cantante lo liquidó con un comentario demoledor

Diego Torres fue el invitado de este lunes de Otro día perdido y protagonizó junto a Mario Pergolini un intercambio desopilante, lleno de chicanas. Todo comenzó cuando Pergolini quiso indagar en el significado del título de su nuevo álbum, Mi Norte y Sur.

"Supongo que 'Mi Norte y Sur' tiene que ver con tu doble vida, de vivir un poco acá, en el sur, un poco en el norte", le dijo el conductor al cantante. El artista tomó la palabra y, sin entrar en la idea de la "doble vida", respondió: "Sí, un hombre que anda subiendo y viajando. Y también tiene que ver con los puntos cardinales...".

El periodista notó la omisión y no dejó pasar la oportunidad. "Perdón, pero dije lo de doble vida...", lanzó el comunicador, abriendo paso a un ida y vuelta lleno de humor.

Torres recogió el guante y devolvió la broma con un relato delirante: "Eso ya está, ya pasó, bolud.... ¿No te conté que cambié? Soy un hombre serio. Aquella vez que nos vimos en la plaza, que yo estaba tirándome de una ventana y que me tiraban la ropa que me decían '¡vete de aquí, maldito gusano!'. Y yo diciendo 'yo no fui'. Y justo pasaba Mario y me levantó como un remis y me llevó a casa".

Luego, más serio, el músico explicó cómo reparte su vida entre distintos países: "Yo tengo una pata allá, una pata acá. Ya me acostumbré a vivir así. Además, es parte de mi vida laboral, de estar por México, por Colombia, por Centroamérica, cruzar a España, de grabar muchas cosas. Miami es una ciudad donde la música pasan muchas cosas con la música latinoamericana, y después cuando me canso de las palmeras me vengo para acá. Necesito mi Buenos Aires querido, mis plazas, mi lugar".

El clima volvió al humor cuando Pergolini recordó que conoce a Torres "desde chico". "Ya te dije que lo conocía de chico. Él venía a mi casa en San Telmo", contó el periodista.

Este fue el ida y vuelta entre Mario Pergolini y Diego Torres en Otro día perdido

Mario Pergolini Acusó A Diego Torres De Tener Una Doble Vida Y El Cantante Le Dio Una Respuesta Inesperada

El cantante siguió la broma con picardía: "Es verdad, te acordás, en San Telmo. Después te fuiste a Palermo y ya te perdí el rastro. Pero bueno, a tu mujer, a Dolores, la cruzaba cuando iba al psicólogo, porque trababa con él. Vi situaciones raras en un momento. A lo mejor no es el momento de contártelo".

Ante esa frase, Agustín “Rada” Aristarán interrumpió y advirtió: "Estamos al aire, lo ve mucha gente". El artista fingió sorpresa: "Ah, yo pensé que estábamos ensayando". A lo que Pergolini devolvió, filoso: "No, no te hagas problema porque yo me acuerdo de tu doble vida".

La escena terminó con un remate todavía más ácido. "No, muy buena mina, Dolores. Siempre la vi diciendo 'no, yo a Mario no le puedo hacer esto'", bromeó Diego Torres. "Pero, a pesar de eso, pasó eso", le siguió la broma Mario Pergolini. "Y sí, es que el psicólogo era muy encantador", concluyó el chiste el cantante.