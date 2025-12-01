Tras el rotundo éxito con Rosalía: Mario Pergolini entrevistará a otro artista de primer nivel

El conductor de El Trece buscará mantener un rating positivo y la producción apostó nuevamente por un músico.

El periodista estará muy bien acompañado en su programa. Foto: captura de video/ El Trece.

Mario Pergolini es, sin lugar a dudas, la figura del momento en El Trece, ya que logró con Otro Día Perdido remontar de una formidable manera el rating en la franja horaria de la noche. Con el paso de los programas se afianzó fuertemente y logró dos entrevistas potentes.

Una de ellas fue la charla que mantuvo con la China Suárez, una de las palabras más buscadas, y el día viernes estuvo como invitada Rosalía, una de las artistas más exitosas a nivel internacional. La presencia de la cantante hizo que el ciclo de El Trece promediara un total de 5.4 puntos de rating, conquistando su mejor número de la semana y coronándose como lo más visto del día del canal.

Con el inicio de una nueva semana, Mario Pergolini busca seguir por este camino positivo y tendrá como invitado a un artista nacional de extensa trayectoria. Estamos hablando nada más y nada menos que de Diego Torres.