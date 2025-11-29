Rosalía causó furor en el programa de Mario Pergolini: "La tradición siempre es el faro"
La cantante española se sentó en el living de Otro Día Perdido haciendo explotar el estudio de El Trece en medio de una gran expectativa por su presencia.
Rosalía marcó un programa histórico al desplegar su sencillez y encantadora personalidad en Otro Día Perdido (El Trece). La cantante española fue recibida con gran ovación en el estudio del ciclo conducido por Mario Pergolini.
Así fue recibida Rosalía en Otro Día Perdido
En el marco de la presentación de su reciente material discográfico llamado LUX, Rosalía arribó a nuestro país recientemente causando un verdadero furor entre sus seguidores. Antes de presentarse en los estudios de El Trece, la aclamada artista estuvo de visita en LUZU TV, participando en el programa conducido por Nicolás Occhiato.
Su presencia en el ciclo de Pergolini generó mucha expectativa en la audiencia. La cantante no dudó en responder ante la consulta del presentador respecto al hecho de haber traído a la música actual el Flamenco con la edad que tiene.
Mario Pergolini le consultó a Rosalía sobre sus raíces flamencas
"La tradición siempre es el faro, es lo que te recuerda, hacia donde ir o de donde vienes. Para mi es muy importante mantenerme conectada con las raíces", le respondió la artista.
"No solo el flamenco que ha sido lo que más he estudiado, también me gusta mucho aprender de otros lugares, aprender de otras culturas...esuchar músicas de otros lugares o leer de otros lugares", explicó Rosalía.