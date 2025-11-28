Mario Pergolini se prepara para recibir este viernes a Rosalía y podría explotar el rating
El anuncio de la llegada de Rosalía a Otro día perdido revolucionó las redes y su presencia podría marcar uno de los ratings más altos del día.
Uno de los estrenos más destacados de la pantalla chica este año fue Otro día perdido, el ciclo que marcó el regreso de Mario Pergolini a la televisión después de varios años de ausencia y que este viernes tendrá un nuevo hito con la presencia de Rosalía.
La propuesta se convirtió rápidamente en un éxito. Aunque no alcanza los números de gigantes como MasterChef Celebrity, el programa logró consolidarse gracias a una selección de invitados nacionales e internacionales que le permitieron a Pergolini mantener un rating sólido y atractivo.
Esta semana, el ciclo brilló con una grilla de figuras de primera línea: Trueno el lunes, Daniel Grinbank el martes, Valeria Lynch el miércoles y Julio Bocca el jueves.
El cierre de una semana perfecta para Mario Pergolini
¿El broche de oro? Nada menos que Rosalía. La artista española llegará este viernes al estudio y compartirá pantalla con Pergolini desde las 22.30.
El anuncio, publicado en las redes oficiales del programa, explotó en pocos minutos y desató la euforia entre los seguidores.
"Gracias por darme un programa diferente a lo que hay hoy en la TV. Lo estás haciendo de nuevo, Mario"; "¡Genial! El programa y los invitados son lo más"; "Imposible que este sea otro día perdido, es una perla de programa", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el posteo.