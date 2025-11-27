Agustín Aristarán reveló qué sucederá en 2026 con Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini

Una de las figuras principales del programa habló en Intrusos y contó cuál será el futuro del ciclo que se emite por Eltrece.

En medio de los rumores que circulaban respecto a los posibles cambios en el panel de Otro día perdido para el próximo año, Agustín "Rada" Aristarán rompió el silencio en Intrusos y reveló qué sucederá con el programa que conduce Mario Pergolini.

"Estamos felices, muy contentos con el programa, amamos hacer un programa de mucha calidad. Tiene director de fotografía, ya habla de que estén puestas las luces, que la madera sea madre, que la banda sea sólida...", aseguró el actor.

Otro día perdido El programa comenzó el 14 de julio de este año y es un éxito en Eltrece. También recordó un mensaje que Pergolini les dio tras el apoyo del público: "Mario estaba nervioso y emocionado por el recibimiento del público y nos dijo 'chicos, si acá brillamos todos, el programa va a ser un éxito así que no se preocupen, si la pasamos bien, vamos'".

Con respecto a su continuidad en 2026, el artista afirmó que todo está encaminado para que el equipo se mantenga unido: "La idea es que sigamos todos, ya lo hablamos mucho. Yo tengo un año muy ajetreado con Wonka y dos pelis, pero quiero estar".

Esto fue lo que dijo Agustín Aristarán en Intrusos sobre el futuro de Otro día perdido Agustín Aristarán Contó Qué Sucederá Con Otro Día Perdido En 2026 Andrea Taboada le consultó por las versiones que apuntaban a un desacuerdo económico, y él descartó por completo esa versión, "No, yo sé que se habló de eso pero desde que soy muy chico, tengo una madre que me dice 'vos tenés que cobrar bien Agustín', así que siempre me coticé bien. Pero nunca fue el tema la guita", explicó el artista.