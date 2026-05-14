Emocionado: Adrián Pallares se quebró en Intrusos y reveló el motivo de su fuerte angustia

Durante la emisión de Intrusos de este jueves, la emoción y el silencio se adueñaron del estudio. Adrián Pallares habló sobre una situación personal que lo tiene completamente angustiado y mientras se encontraba dando detalles la voz se le quebró por completo.

El conductor de canal América se mostró muy compungido por un problema de salud que afecta a uno de sus mejores amigos: "Le quiero mandar un saludo a toda la gente del Hospital Británico, tengo un amigo muy amigo que está pasándola mal y lo están atendiendo muy bien. Así que muchas gracias a toda la gente del hospital y… bueno".

En ese momento la emoción brotó y con la voz totalmente quebrada siguió hablando sobre la situación: "Lo quería decir tranquilamente, pero… Esta gente laburando muchísimo para eventualmente salvarle la vida a uno de mis mejores amigos ".

Adrián Pallares se quebró en Intrusos y reveló el motivo de su fuerte angustia

"Así que, gracias, muchachos, por todo lo que están haciendo por Daniel", expresó el periodista. Rápidamente, su compañero y amigo Rodrigo Lussich le extendió su brazo para llevarle calma y mostrarle el apoyo del equipo de Intrusos.

Captura de pantalla 2026-05-14 164247 Adrián Pallares totalmente emocionado. Foto: captura de video / América TV.

Meses atrás, una situación similar golpeó fuertemente a los conductores. Es que Meche, productora del programa y muy amiga de los conductores, luchó con todas sus fuerzas para recuperarse, pero lamentablemente no pudo hacerlo. Hoy una nueva angustia llega y esta vez golpea de lleno a Adrián Pallares.